Πρόεδρος κοινοβουλίου Ιράν: 3 από τα 10 σημεία της συμφωνίας έχουν ήδη παραβιαστεί

Οι Γαλιμπάφ και Αμπάς Αραγτσί θα είναι στην ιρανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.

«Παράλογη» χαρακτηρίζει τη συμφωνηθείσα εκεχειρία ή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας ότι παραβιάστηκαν τρεις βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Ειδικότερα, ο Γαλιμπάφ αναφέρεται στη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο, στην παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στην άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Γκαλιμπάφ ανέφερε επίσης ότι ένα «drone» εισέβαλε στον ιρανικό εναέριο χώρο, «σε σαφή παραβίαση» μιας ρήτρας που απαγορεύει τέτοιες παραβιάσεις, ενώ το «δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό» περιλαμβανόταν επίσης στο σχέδιο των 10 σημείων.

«Τώρα, η ίδια η “«”εφαρμόσιμη βάση για διαπραγματεύσεις” έχει παραβιαστεί ανοιχτά και σαφέστατα, πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε μια τέτοια κατάσταση, μια διμερής κατάπαυση του πυρός ή διαπραγματεύσεις είναι παράλογες», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη (08/04), ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι το αίτημα του Τραμπ να σταματήσει το Ιράν κάθε εμπλουτισμό ουρανίου παραμένει μια «κόκκινη γραμμή» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Γαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα είναι στην ιρανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.