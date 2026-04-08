Prodea: Εκτίναξη για Adjusted EBITDA το 2025 - Πρόταση για συνολικό μέρισμα 420 εκατ. ευρώ

Σημαντική αύξηση στα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA), που έφτασαν τα €531,6 εκατ. από €162,0 εκατ. το 2024, χάρη στις κερδοφόρες πωλήσεις ακινήτων, οι οποίες οδήγησαν σε Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα ύψους €453,2 εκατ. (έναντι €48,7 εκατ. το 2024) ανακοίνωσε η Prodea Investments στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για το 2025 συνολικού ποσού €420 εκατ., εκ των οποίων το ποσό των €55,2 εκατ. έχει ήδη καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα τον Δεκέμβριο 2025. Η τελική απόφαση για το μέρισμα θα ληφθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλιε σε €222 εκατ., σημειώνοντας μια μικρή μείωση 2,4% σε σχέση με τα €227,6 εκατ. του 2024. Μάλιστα, η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από μισθώματα, λόγω πωλήσεων ακινήτων που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου διαμορφώθηκε στα €1.389,5 εκατ. ή €5,44 ανά μετοχή, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το 2024, που ήταν €1.485,7 εκατ. ή €5,81 ανά μετοχή. Παρά τη μείωση της εύλογης αξίας των ακινήτων υπό διαχείριση, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει, με νέες επενδύσεις αξίας €174,0 εκατ. σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχεία, αναφέρεται.

«Η Διοίκηση της PRODEA παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους, με στόχο να προσαρμόσει κατάλληλα τα επιχειρηματικά σχέδια και να διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια του ομίλου» ενώ «συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της που, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, προβλέπει την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο και στις εμπορικές αποθήκες (logistics) και την αποεπένδυση από ακίνηταή χαρτοφυλάκιαακινήτων που δεν εμπίπτουν στους κλάδους τρέχοντος ενδιαφέροντος ως ανωτέρω σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος».