Η Revolut ανοίγει γραφεία στη «Σίλικον Βάλεϊ του Παρισιού»

Σημειώνεται πως η Γαλλία, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τη Revolut σε όρους ανάπτυξης.

Στο Παρίσι πρόκειται να ανοίξει τα κεντρικά της γραφεία για τη Δυτική Ευρώπη η Revolut, καθώς η βρετανική fintech με τελευταία αποτίμηση στα 75 δισ. δολάρια, φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Revolut υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο μίσθωσης για έναν χώρο στο επιχειρηματικό κέντρο του Παρισιού, Bourse. Το γραφείο είναι κοντά στον σταθμό μετρό Sentier, σε μία περιοχή που συχνά αποκαλείται «η Σίλικον Βάλεϊ του Παρισιού».

Η neonbank αναμένεται να μετακομίσει στα νέα γραφεία υπό τη διεύθυνση 116 Rue Reaumur στις αρχές του 2027, και θα καταλάβει έκταση 2.400 τετραγωνικών στο κτήριο που βρίσκεται κοντά στην γαλλική τραπεζική εποπτική αρχή (ACPR).

«Το καλύτερο από τους «δύο κόσμους» - παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι από τη μία, τεχνολογία από την άλλη. Αυτό αντιπροσωπεύει ακριβώς το ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να πετύχουμε», δήλωσε η Beatrice Cossa-Dumurgier, CEO της Revolut για τη Δυτική Ευρώπη σε συνέντευξή της.

Σημειώνεται πως η Γαλλία, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τη Revolut σε όρους ανάπτυξης. Ήδη αριθμεί 7 εκατ. πελάτες στη χώρα και στοχεύει να τους αυξήσει σε 10 εκατ. έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, θέλει να γίνει βασική τράπεζα για τους εργαζόμενους της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θέλει να ενισχύσει και την παρουσία της στην επιχειρηματική τραπεζική.

Τα νέα γραφεία, θα φιλοξενήσουν το προσωπικό για το Παρίσι και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η εταιρεία έχει δεσμευτεί να προσλάβει περισσότερους από 400 υπαλλήλους. Ένα μεγάλο μέρος των νέων θέσεων εργασίας θα αφορά τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης - ένας τομέας βασικής σημασίας από τη στιγμή που η εταιρεία fintech υπέβαλε την αίτηση για τραπεζική άδεια στη χώρα πέρυσι. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης της εταιρείας να επενδύσει 1 δισ. ευρώ στη Γαλλία τα επόμενα τρία χρόνια.