Η Ρωσία επιβεβαιώνει τον θάνατο 16 Καμερουνέζων που πολεμούσαν στην Ουκρανία

Η ρωσική πρεσβεία στο Καμερούν ενημέρωσε την κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας πως 16 Καμερουνέζοι που υπηρετούσαν στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία σκοτώθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με υπόμνημα του υπουργείου Εξωτερικών στη Γιαουντέ.

Οι «δεκαέξι συμβασιούχοι στρατιωτικοί, καμερουνέζικης υπηκοότητας, επιχειρούσαν στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» - όπως αποκαλεί επισήμως το Κρεμλίνο την εισβολή των στρατευμάτων του στην Ουκρανία - αναφέρει η ενημέρωση που είχε το υπουργείο Εξωτερικών του Καμερούν από τη ρωσική πρεσβεία, η οποία διαβίβασε κατάλογο με τα ονόματα των νεκρών.

Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα διευκρινίσεις για τις συνθήκες ή τις ημερομηνίες θανάτου.

Οι οικογένειες των θυμάτων κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση CRTV.

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας δεν είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή καμερουνέζων πολιτών στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Ωστόσο, αρκετά δημοσιεύματα είχαν αναφερθεί στη στρατολόγηση νεαρών Καμερουνέζων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οικογένειες εξέφραζαν αγωνία για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου 1.800 Αφρικανοί έχουν ενταχθεί στις τάξεις του ρωσικού στρατού.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, η συλλογικότητα All Eyes on Wagner (AEOW) έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 1.417 Αφρικανών που στρατολογήθηκαν από τη Μόσχα στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2025 για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, όπου περισσότεροι από 300 βρήκαν τον θάνατο. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει πολλούς Αιγυπτίους, Καμερουνέζους και Γκανέζους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήκοοι αφρικανικών κρατών ανέφεραν ότι εξαπατήθηκαν. Υποστήριξαν πως αντί για ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης, αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμβάσεις με τον ρωσικό στρατό.

Η αποκάλυψη της καταγγελλόμενης πρακτικής είχε προκαλέσει οργή στην Κένυα και την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης. Κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα στις 16 Μαρτίου, ο επικεφαλής της κενυατικής διπλωματίας Μουσάλια Μουνταβάντι ζήτησε από τη Μόσχα να σταματήσει την στρατολόγηση Κενυατών που προορίζονται για τα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ