Μπαχρέιν: Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του την Τετάρτη

Η λειτουργία του μεγαλύτερου λιμανιού του Μπαχρέιν θα ανασταλεί προσωρινά «από την αρχή της ημέρας», την Τετάρτη, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν.

Η APM Terminals Bahrain, η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι Χαλίφα Μπιν Σαλμάν, ανέφερε ότι «προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες και, ως εκ τούτου, έχει αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της κατά τις τελευταίες εβδομάδες όποτε κρίθηκε απαραίτητο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ