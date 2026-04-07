Η Πορτογαλία ανοίγει τη βάση Λάζες σε αμερικανικά αεροσκάφη υπό έναν όρο

Η Πορτογαλία διευκρίνισε σήμερα ότι ενέκρινε 76 προσγειώσεις αμερικανικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Λάζες των Αζορών και 25 υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο της από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, υπό τον όρο ότι τα αεροσκάφη αυτά δεν θα χρησιμοποιούνταν σε βομβαρδισμούς πολιτικών υποδομών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνζελ είπε στο κοινοβούλιο ότι οι ΗΠΑ συμμορφώθηκαν με τους όρους, στο πνεύμα της «πιστής συνεργασίας» μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, όμως είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις η Λισαβόνα απαγόρευσε τις προσγειώσεις.

Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελβετία έχουν θέσει περιορισμούς ή αρνήθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο τους ή βάσεις τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

«Είμαστε κατά οποιασδήποτε επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και το θέσαμε ως όρο για τη χρήση της αεροπορικής βάσης του Λάζες» είπε ο υπουργός, εξηγώντας ότι η Λισαβόνα εγκρίνει τη χρήση των βάσεων για επιθέσεις, υπό τον όρο ότι δεν μπαίνουν στο στόχαστρο άμαχοι.

«Η πορτογαλική κυβέρνηση πάντα χειρίζεται με διαφάνεια αυτό το θέμα. Το λέμε όταν το εγκρίνουμε και όταν υπάρχουν υπερπτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών, άλλες (ευρωπαϊκές) κυβερνήσεις κάνουν ό,τι κρίνουν σωστό», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η Πορτογαλία τάσσεται υπέρ της διπλωματικής λύσης της σύρραξης.

Η αεροπορική βάση Λάζες φιλοξενεί την 65η Πτέρυγα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και παρέχει στήριξη στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ