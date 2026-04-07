ΟΗΕ: Οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι έγκλημα πολέμου

«Η υλοποίηση αυτών των απειλών θα ισοδυναμούσε με τη διάπραξη των σοβαρότερων διεθνών εγκλημάτων», προειδοποίησε ο ύπατος αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κατήγγειλε σήμερα την «εμπρηστική ρητορική» γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπενθυμίζοντας ότι οι επιθέσσεις εναντίον πολιτικών υποδομών είναι «έγκλημα πολέμου».

«Με βάση το διεθνές δίκαιο, οι σκόπιμες επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι έγκλημα πολέμου. Κάθε πρόσωπο που ευθύνεται για διεθνή εγκλήματα πρέπει να οδηγείται στη δικαιοσύνη, στα αρμόδια δικαστήρια» ανέφερε ο Τουρκ σε ανακοίνωση στην οποία δεν κατονομάζεται καμία από τις εμπόλεμες πλευρές, οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ισραήλ.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε τους τόνους τη Δευτέρα, απειλώντας ότι θα «αφανίσει» τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν καρποφορήσουν σύντομα οι συνομιλίες με την Τεχεράνη και αν δεν ξανανοίξουν «αμέσως» τα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

«Καταδικάζω το κύμα εμπρηστικής ρητορικής που χρησιμοποιήθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες από όλα τα μέρη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων απειλών για εξόντωση ενός ολόκληρου πολιτισμού και στοχοποίηση πολιτικών υποδομών. Είναι αποτρόπαιο», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ. «Η υλοποίηση αυτών των απειλών θα ισοδυναμούσε με τη διάπραξη των σοβαρότερων διεθνών εγκλημάτων», προειδοποίησε.

«Οι απειλές που σπέρνουν τον φόβο και τον τρόμο μεταξύ των αμάχων είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», συνέχισε, προτρέποντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα «να λάβει κατεπειγόντως μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και να συμβάλει στην προστασία της ζωής όλων των αμάχων».

Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: «Βαθιά ανεύθυνη και ιδιαιτέρως ανησυχητική η ρητορική Τραμπ»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ πρέσβης Αμίρ Σάιντ Ιραβανί χαρακτήρισε το σχέδιο απόφασης που καταψηφίστηκε από το ΣΑ ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ «εσφαλμένο πραγματικά, νομικά και πολιτικά», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κείμενο «εντελώς μονόπλευρο, μεροληπτικό και αδικαιολόγητο», το οποίο «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα επί του πεδίου αποδίδοντας ψευδώς ευθύνη στο Ιράν - το θύμα της επιθετικότητας».

Κατά τον Ιρανό πρέσβη, το σχέδιο «παρουσιάζει παραπλανητικά τα νόμιμα μέτρα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ», τα οποία —όπως είπε— ελήφθησαν «στο πλαίσιο του εγγενούς δικαιώματος αυτοάμυνας σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ενώ παράλληλα «επιδιώκει να νομιμοποιήσει μεταγενέστερες παράνομες ενέργειες των επιτιθέμενων και των συμμάχων τους».

Υποστήριξε ότι η υιοθέτησή του «θα άνοιγε τον δρόμο για επικίνδυνα ευρείες και καταχρηστικές ερμηνείες» που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν «περαιτέρω χρήση βίας κατά παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ».

Ο κ. Iραβανί υποστήριξε ακόμη ότι «στην ουσία επρόκειτο για αμερικανικό σχέδιο υπό άλλα ονόματα», σημειώνοντας ότι θα «ενθάρρυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς να συνεχίσουν παράνομες ενέργειες και ειδεχθή εγκλήματα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προέδρου Tραμπ, έκανε λόγο για «βαθιά ανεύθυνη και ιδιαιτέρως ανησυχητική ρητορική», επισημαίνοντας ότι οι απειλές περί καταστροφής πολιτικών υποδομών στο Ιράν συνιστούν «πρόθεση διάπραξης εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας».

Εξέφρασε ευχαριστίες προς Κίνα και Ρωσία για την άσκηση βέτο, λέγοντας ότι «απέτρεψαν την εργαλειοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη νομιμοποίηση επιθετικότητας», ενώ χαιρέτισε και την αποχή Κολομβίας και Πακιστάν. Αντίθετα, υποστήριξε ότι όσοι στήριξαν το σχέδιο «επέλεξαν να επιρρίψουν την ευθύνη στο Ιράν παραμένοντας σιωπηλοί απέναντι στα συνεχιζόμενα εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Ως προς την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι «τα Στενά παραμένουν ανοικτά», αλλά ότι το Ιράν έχει λάβει «αναγκαία και αναλογικά μέτρα» ώστε να αποτρέψει τη χρήση τους «για εχθρικούς σκοπούς» από κράτη που συνδέονται με επιθετικές ενέργειες, διευκρινίζοντας ότι «μη εχθρικά πλοία μπορούν να συνεχίσουν ασφαλή διέλευση σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές».

Στο θέμα των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Ιρανός πρέσβης προειδοποίησε ότι τυχόν πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ «θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μη αναστρέψιμες ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες», υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά Νατάνζ, Μπουσέρ, Χοντάμπ και Αρνταχάν συνιστούν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων, είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «έχουν υπερβεί κάθε νομικό, ηθικό και ανθρωπιστικό όριο», κάνοντας λόγο για πλήγματα σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες πολιτικές υποδομές, ενώ χαρακτήρισε τις απειλές για καταστροφή κρίσιμων υποδομών «υποκίνηση σε εγκλήματα πολέμου και ενδεχομένως γενοκτονία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν θα παραμείνει αδρανές απέναντι σε τόσο κατάφωρα εγκλήματα πολέμου», προειδοποιώντας ότι θα ασκήσει «χωρίς δισταγμό το εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας» και θα λάβει «άμεσα και αναλογικά αμοιβαία μέτρα», επιμένοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία πως το Ιράν θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τον λαό του, την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα».

OHE: Κανένας στρατιωτικός στόχος δεν δικαιολογεί καταστροφή κοινωνικών υποδομών στο Ιράν

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις κατά του Iράν ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθιά ανήσυχος» από τοποθετήσεις που υπονοούν ότι άμαχος πληθυσμός ή ολόκληροι πολιτισμοί μπορεί να υποστούν τις συνέπειες πολιτικών και στρατιωτικών αποφάσεων.

Τόνισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος που να δικαιολογεί τη συνολική καταστροφή των υποδομών μιας κοινωνίας ή την εσκεμμένη πρόκληση δεινών σε άμαχο πληθυσμό».

Ο Γενικός Γραμματέας, πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, επαναλαμβάνει ότι οι συγκρούσεις τελειώνουν όταν οι ηγέτες επιλέγουν τον διάλογο αντί της καταστροφής. «Η επιλογή αυτή εξακολουθεί να υπάρχει. Και πρέπει να γίνει τώρα», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε σε εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών για την εξεύρεση ειρηνικής διεξόδου, σημειώνοντας ότι ο προσωπικός απεσταλμένος του ΓΓ ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό, μεταβαίνει στην περιοχή για να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες.

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Γραμματέας απηύθυνε έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ υπενθυμίζοντας ότι, όπως έχει ήδη δηλώσει, «όταν στραγγαλίζονται τα Στενά, οι φτωχότεροι και πιο ευάλωτοι του κόσμου δεν μπορούν να αναπνεύσουν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ