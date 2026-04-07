Η Ρωσία ανέβαλε ως το 2036 την εκτόξευση τριών αποστολών προς τη Σελήνη

Η Ρωσία ανέβαλε την εκτόξευση τριών διαστημοπλοίων για την περίοδο 2032-2036, γεγονός οπισθοδρομικό για το φιλόδοξο πρόγραμμα της για εξερεύνηση του διαστήματος

Η Ρωσία ανέβαλε την εκτόξευση τριών αποστολών στη Σελήνη, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Πρόκειται για μια οπισθοδρόμηση σε σχέση με το φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης, καθώς ο μακροχρόνιος αντίπαλός της στο διάστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιορτάζουν μια ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη.

Οι εκτοξεύσεις των ρωσικών διαστημόπλοιων Luna-28, Luna-29 και Luna-30 έχουν αναβληθεί για το 2032-2036, μετέδωσε το Interfax, επικαλούμενο τον αντιπρόεδρο της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Σεργκέι Τσέρνισεφ.

Το πρακτορείο δεν αναφέρει πότε είχε αρχικά προγραμματιστεί η απογείωσή τους, αλλά οι ανεξήγητες καθυστερήσεις έρχονται ύστερα από αναβολές πέρυσι σε άλλες ρωσικές αποστολές στη Σελήνη και διαστημικές αποστολές και τη συντριβή του μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου Luna-25 στην επιφάνεια της Σελήνης το 2023.

Η Ρωσία θεωρεί την εξερεύνηση της Σελήνης ζωτικής σημασίας για τα εθνικά της συμφέροντα, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos μετά την αποτυχημένη αποστολή του 2023, λέγοντας ότι ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη των φυσικών πόρων της Σελήνης έχει ξεκινήσει.

Η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε τον πρώτο δορυφόρο στον κόσμο και έστειλε τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα τη δεκαετία του 1960, αλλά το κάποτε ισχυρό διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας έχει παρακμάσει στη μετασοβιετική εποχή, μένοντας πίσω από τις ΗΠΑ και, όλο και περισσότερο, από την Κίνα.

Αυτή την εβδομάδα, τέσσερις αστροναύτες από την αποστολή Artemis II της NASA ήταν οι πρώτοι που πέταξαν γύρω από τη Σελήνη εδώ και πάνω από 50 χρόνια, ταξιδεύοντας πιο μακριά στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο πριν από τους ίδιους.

