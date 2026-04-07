Πετρέλαιο: Άνοδος για WTI, πτώση για Brent λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ

Παραδοσιακά, το WTI διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή από το Brent.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε το πετρέλαιο την Τρίτη, έπειτα από τις νέες απειλές για πλήγματα εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία έως την προθεσμία που έχει θέση που λήγει στις 8 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (3 π.μ. ώρα Ελλάδος).

Ειδικότερα, το αμερικανικό West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου ενισχύθηκε 0,5% ή 0,54 σεντς στα 119,27 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου υποχώρησε κατά 50 σεντς ή 0,5% στα 112,95 δολάρια ανά βαρέλι.

«Το WTI συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καθώς η αγορά προεξοφλεί όλο και περισσότερο ένα σενάριο παρατεταμένης διαταραχής αντί για μια άμεση επίλυση», ανέφεραν αναλυτές της εταιρείας ενεργειακών συμβούλων Gelber & Associates.

Παραδοσιακά, το WTI διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή από το Brent, αλλά αυτό έχει αντιστραφεί σε μια αγορά όπου τα βαρέλια για πρόωρη παράδοση έχουν υψηλότερη τιμή. Το συμβόλαιο WTI είναι για παράδοση Μαΐου, ενώ το Brent είναι για παράδοση Ιουνίου.

Το συμβόλαιο WTI για τον Μάιο έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Αντίστοιχα, στα τέλη Μαρτίο το Brent είχε αγγίξει υψηλά τετραετίας.

Την ίδια στιγμή, διυλιστήρια σε Ευρώπη και Ασία πληρώνουν τιμές που προσεγγίζουν τα 150 δολάρια ανά βαρέλι για συγκεκριμένες ποιότητες αργού, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρίσης προσφοράς λόγω του πολέμου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε πως «Στις 8 μ.μ. θα συμβεί». Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Bret Baier, ο Τραμπ τόνισε πως «εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα είναι μία επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να μην συμβεί, εάν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις εντός της ημέρας. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του έγραψε πως «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς ποτέ να μπορέσει να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».