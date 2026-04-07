NASA: Η πρώτη φωτογραφία δύσης της Γης από το Artemis II

Το πλήρωμα του Artemis II απαθανάτισε μια δύση της Γης πίσω από τη Σελήνη, σε φωτογραφία που δημοσίευσε σήμερα η NASA.

Περισσότερα από 57 χρόνια μετά το πρώτο φωτογραφικό στιγμιότυπο που αποτύπωνε μια ανατολή στη Γη, την οποία τράβηξε ένας αστροναύτης του Apollo 8, οι διάδοχοί τους του Artemis II απαθανάτισαν μια δύση της Γης πίσω από τη Σελήνη, σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε σήμερα η NASA.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Αμερικάνους Ριντ Γουάισμαν, Κριστίνα Κοχ και Βίκτορ Γκλόβερ, όπως και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε χθες Δευτέρα, όταν η κάψουλά τους Orion έκανε την περιστροφή της Σελήνης.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Η εικόνα φέρνει στον νου αμέσως το θρυλικό στιγμιότυπο του Apollo 8, που τραβήχτηκε την 24η Δεκεμβρίου του 1968 από τον Αμερικανό Μπιλ Άντερς, κατά τη διάρκεια της πρώτης υπερπτήσης στη Σελήνη από ανθρώπους, μαζί με τους συμπατριώτες του Φρανκ Μπόρμαν και Τζιμ Λόβελ.

Το Apollo 8 έκανε δέκα φορές τον κύκλο της Σελήνης χωρίς να προσγειωθεί και, κατά τη διάρκεια μιας τροχιάς, ο Μπιλ Άντερς απαθανάτισε το φωτεινό μπλε της Γης ενώ ξεχώριζε με φόντο το απέραντο σκοτάδι του διαστήματος, ενισχυμένο από τον έρημο και μονοχρωματικό ορίζοντα της Σελήνης στο προσκήνιο.

«Κάναμε όλο αυτό το ταξίδι για να εξερευνήσουμε τη Σελήνη και το σημαντικότερο είναι πως ανακαλύψαμε τη Γη», είχε δηλώσει ο Μπιλ Άντερς κατά την επιστροφή του στη Γη.

Η φωτογραφία «Ανατολή της Γης» συγκαταλέγεται συχνά στις επιλογές των πλέον εμβληματικών ιστορικών στιγμιότυπων και συμπεριλήφθη το 2003 στο βιβλίο που εξέδωσε το περιοδικό Life με τίτλο «100 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο».

Η κληρονομιά του Apollo 8 συνόδευσε χθες τους αστροναύτες του Artemis II. Ξεκίνησαν την ημέρα τους λαμβάνοντας ένα εγγεγραμμένο μήνυμα του Τζιμ Λόβελ, πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2025.

«Είναι μια ιστορική ημέρα και γνωρίζω πόσο πολύ απασχολημένοι θα είστε, όμως μην ξεχάσετε να επωφεληθείτε από τη θέα», τους είπε αυτός ο πρωτοπόρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ