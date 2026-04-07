Ιράκ: Απελευθερώνεται η Αμερικανίδα δημοσιογράφος που είχε απαχθεί από την Καταέμπ Χεζμπολάχ

Newsroom
Η φιλοϊρανική οργάνωση Καταέμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελευθερώσει την απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κίτλεσον, η οποία ωστόσο θα πρέπει «να φύγει αμέσως από τη χώρα».

Η Κίτλεσον απήχθη στα τέλη Μαρτίου στη Βαγδάτη.

«Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε την κατηγορουμένη Αμερικανίδα Σέλι Κίτλεσον, υπό τον όρο ότι θα φύγει αμέσως από τη χώρα» ανέφερε σε μια λακωνική ανακοίνωση o Άμπου Μουτζάχιντ αλ Άσαφ, ένα στέλεχος της οργάνωσης που στηρίζεται από την Τεχεράνη.

Την ημέρα της απαγωγής της Σέλι Κίτλεσον, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ιρακινές αρχές συνέλαβαν «ένα άτομο που σχετίζεται με την πολιτοφυλακή Καταέμπ Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Monitor, που ασχολείται με την επικαιρότητα στη Μέση Ανατολή, η Κίτλεσον είναι Αμερικανίδα δημοσιογράφος με έδρα της Ρώμη, έχει καλύψει πολλούς πολέμους στην περιοχή και συνεργαζόταν με αυτό το μέσο.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ
Πηγή φωτογραφίας: Instagram

