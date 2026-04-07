Νέες απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη: Προειδοποιεί για επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί - «Στις 8 θα συμβεί»

«Μόνο ο Τραμπ ξέρει τι θα κάνει στο Ιράν», λέει ο Λευκός Οίκος. Οι άμεσες διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί, σύμφωνα με τη WSJ, οι έμμεσες συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών συνεχίζονται.

Επιμένει στην σκληρή ρητορική του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέες απειλές για επίθεση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 8 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (3 π.μ. ώρα Ελλάδος).

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε πως «Στις 8 μ.μ. θα συμβεί». Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Bret Baier, ο Τραμπ τόνισε πως «εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα είναι μία επίθεση που δεν έχουν ξαναδεί». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να μην συμβεί, εάν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις εντός της ημέρας.

🚨 BREAKING: Trump tells @BretBaier '8 pm is happening,' unprecedented attack on Iran may still unfold, but that could change if negotiations improve today https://t.co/g6gXkdR8sQ — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

Νωρίτερα, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι το Ιράν διέκοψε την άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ έπειτα από τις τελευταίες απειλές του Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», αν και οι συνομιλίες των διαμεσολαβητών για κατάπαυση πυρός συνεχίζονται.

Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Τραμπ, αλλά δεν έχει μπει τέλος στις συνομιλίες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει να στείλει μήνυμα αποδοκιμασίας και περιφρόνησης, διακόπτοντας τις επικοινωνίες. Δεν είναι σαφές εάν οι άμεσες συνομιλίες θα αποκατασταθούν πριν την προθεσμία.

Η ιρανική εφημερίδα Tehran Times υπογραμμίζει πως οι διπλωματικοί και οι έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ δεν έχουν κλείσει.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου, εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Λευκός Οίκος: «Μόνο ο Τραμπ ξέρει τι θα κάνει στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος» που γνωρίζει «τι θα κάνει» στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει διορία μέχρι τις 20.00, ώρα Ουάσινγκτον, για να αδράξει την ευκαιρία και να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει πού βρισκόμαστε και τι θα κάνει», είπε η εκπρόσωπος.

Το σχόλιο αυτό ήταν η απάντηση σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί στον Λευκό Οίκο, από τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε αφενός να διευκρινιστεί εάν ο Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ιράν και, αφετέρου, εάν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Ισραήλ: «Πλησιάζουμε σε σταυροδρόμι στην εκστρατεία εναντίον του Ιράν»

Ο ισραηλινός στρατός θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση στο Ιράν και «θα εντείνει τις ζημιές που προκαλεί στο καθεστώς» της Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, διανύει την 39η ημέρα του.

«Σε στρατηγικό επίπεδο, πλησιάζουμε σε ένα σταυροδρόμι στην κοινή εκστρατεία εναντίον του Ιράν» είπε ο στρατηγός Ζαμίρ, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό ανακοινωθέν. «Μέχρι τώρα, επιτύχαμε σημαντικά κέρδη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή της επιχείρησης (και) θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και να εντείνουμε τη ζημιά που προκαλούμε στο καθεστώς», πρόσθεσε.