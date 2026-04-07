Πακιστάν: Ζητά παράταση δύο εβδομάδων στο τελεσίγραφο του Τραμπ

Προτρέπει επίσης το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ για δύο εβδομάδες «ως χειρονομία καλής θέλησης» και καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Κάλεσμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να παρατείνει την προθεσμία που έχει θέσει στο Ιράν για δύο εβδομάδες, απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ με ανάρτησή του στο X.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση του εν εξελίξει πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, δυναμικά και αποφασιστικά, με προοπτικές να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», γράφει ο Σαρίφ.

Επιπλέον, προτρέπει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για δύο εβδομάδες «ως χειρονομία καλής θέλησης» και καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

