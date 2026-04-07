Δικαιούχοι με ΑΦΜ 1-3 αδυνατούν να εξυπηρετηθούν και σήμερα παρά το εκ νέου άνοιγμα της πλατφόρμας.

Aνεπίλυτα παραμένουν τα προβλήματα στην πλατφόρμα vouchers.gov για το Fuel Pass, ακόμα και μετά το εκ νέου άνοιγμά της. Παρόλο που η πρόσβαση γίνεται τμηματικά, καθώς σήμερα επιτρέπονται αιτήσεις μόνο για δικαιούχους ιδιοκτήτες ΙΧ με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3, και αυτοί ακόμα αδυνατούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, όπως χθες. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι «παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις» και τους καλεί να προσπαθήσουν ξανά αργότερα.

Aίτηση Fuel Pass 2026: Τι εξετάζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εισηγήσεων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι νέα αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων, ώστε να γίνει ακόμα πιο τμηματική η είσοδος και να μειωθεί η συνωστισμός στο σύστημα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο για αύριο, αντί να εξυπηρετηθούν τέσσερα ψηφία ΑΦΜ, οι δικαιούχοι να χωριστούν σε δύο ομάδες. Δηλαδή:

Μεγάλη Τετάρτη: ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5

Μεγάλη Πέμπτη: ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7

Μια τέτοια εξέλιξη θα συμπαρασύρει και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δηλαδή, την Μεγάλη Παρασκευή θα κάνουν αιτήσεις μόνο όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9. Σε αυτό το σενάριο, η ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους δικαιούχους θα μετατεθεί από το Μεγάλο Σάββατο, αντί της Μεγάλης Παρασκευής όπως τώρα ισχύει και προβλέπεται.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους, πάντως, παραμένουν προγραμματισμένες για μετά την τραπεζική αργία του Πάσχα, δηλαδή από την Τρίτη του Πάσχα και εφεξής- με εξαίρεση μόνο όσους κατάφεραν να κάνουν αίτηση εχθές ή σήμερα. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχουν υποβληθεί πάνω από 250.000 αιτήσεις.

Εύλογα ερωτήματα για την ετοιμότητα

Η επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία της πλατφόρμας εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια της τεχνικής υποδομής, καθώς οι δικαιούχοι καλούνται να επιχειρούν επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η αβεβαιότητα για το πότε ακριβώς θα ανοίξει η πλατφόρμα για κάθε ψηφίο ΑΦΜ επιτείνει την αναστάτωση, ιδίως εν όψει Πάσχα.