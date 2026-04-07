Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Η πρόταση του Πακιστάν αναπτέρωσε το ηθικό

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στη Wall Street καθώς λίγο πριν το «καμπανάκι» έγινε γνωστή η έκκληση του πρωθυπουργού του Πακιστάν για παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία του Τραμπ για συμφωνία στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το οποίο διαμεσολαβεί προκειμένου να επιτευχθεί διπλωματική λύση στον πόλεμο, πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου από τον Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα κατάπαυση πυρός και άνοιγμα του Ορμούζ για όλα τα πλοία.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει δώσει διορία έως τις 8 την Τρίτη (ώρα Ουάσινγκτον - 3 π.μ. ώρα Ελλάδος) για μία συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλιώς οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν και τις γέφυρες.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones «μάζεψε» απώλειες και υποχώρησε 0,18% στις 46.654 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,08% στις 6.616 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq γύρισει επίσης θετικά κλείνοντας στις 22.017 μονάδες με άνοδο 0,1% στις 22.017 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Broadcom ενισχύθηκε 6,21% αφότου έκλεισε deal για να παράγει μελλοντικές εκδόσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Google και διευρυμένη συμφωνία με την Anthropic που θα της δώσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ περίπου 3,5 γιγαβάτ. Η συμφωνία υπογραμμίζει την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές που μπορούν να εκτελέσουν μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CΝΒC.

Στα μάκρο της ημέρας, οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά όπως εξοπλισμός άμυνας και μεταφορών, υπολογιστές και συσκευές, υποχώρησαν κατά 1,4% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. Οι αναλυτές σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν πτώση κατά 1,1%.

Εξαιρουμένου του τομέα των μεταφορών, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ εξαιρουμένης της άμυνας μειώθηκαν κατά 1,2% . Οι παραγγελίες εξοπλισμού μεταφορών μειώθηκαν κατά 5,4%, ή 6,1 δισ. δολάρια.