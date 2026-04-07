Το Κουβέιτ καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους τη νύχτα «για προληπτικούς λόγους»

«Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες και τους (αλλοδαπούς) κατοίκους ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουν στα σπίτια τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Κουβέιτ κάλεσε τους κατοίκους της χώρας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απειλεί να καταστρέψει τις βασικές υποδομές του Ιράν.

«Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες και τους (αλλοδαπούς) κατοίκους ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν να βγουν έξω, παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 7 Απριλίου, μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 8 Απριλίου» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο σημειώνει ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται «για προληπτικούς λόγους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

