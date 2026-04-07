Το τελεσίγραφο για το Ιράν «αναστάτωσε» τις ευρωαγορές

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα αντιφατικά μηνύματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρά το θετικό ξεκίνημα, έπειτα από την κλιμάκωση των απειλών του Τραμπ κατά του Ιράν ο οποίος δήλωσε πως «απόψε ίσως πεθάνει ένας ολόκληρος πολιτισμός» καθώς η προθεσμία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν παρέρχεται.

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα αντιφατικά μηνύματα της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με μια πιθανή λύση στον πόλεμο. Ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία σε λιγότερο έως τις 3 π.μ. ώρα Ελλάδος, ενώ παράλληλα έδειξε ότι η ιρανική ηγεσία διαπραγματεύεται «με καλή πίστη».

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,96% στις 590,92 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 1,07% στις 5.631 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στη Φρανκφούρτη διολίσθησε 1,03% στις 22.928 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,83% στις 10.349 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,67% στις 7.908 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 αποδυναμώθηκε 0,64% στις 17.444 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB στην Ιταλία έκλεισε με -0,49% στις 45.403 μονάδες.

Επιπλέον, η μετοχή της Universal στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ εκτοξεύεται 11,4%, έπειτα από την είδηση πως η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν σχεδιάζει την εξαγορά της, σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, ύψους περίπου 55,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικά 9,4 δισ. ευρώ σε μετρητά και 0,77 νέες μετοχές για κάθε μετοχή της UMG που κατέχουν.

Στα μάκρο της ημέρας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο σε χαμηλό εννεαμήνου, σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global, υπογραμμίζοντας τις πρώτες οικονομικές επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προς την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50,7 μονάδες έναντι 51,9 μονάδων τον Φεβρουάριο και έναντι των 50,5 μονάδων στην προκαταρκτική μέτρηση της S&P Global. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 50,5 μονάδες.

Τα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επέστρεψαν από τις διακοπές του Πάσχα, μετά από τετραήμερη αργία και αφού ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης με μεικτά πρόσημα.