Foodlink: Στα 97,38 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 με αύξηση 2,04%

Ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας και των βασικών οικονομικών του μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος Foodlink στη χρήση του 2025, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη λειτουργική του αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των αυξημένων πιέσεων στο κόστος λειτουργίας και της γενικότερης αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 97,38 εκατ. ευρώ έναντι 95,43 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,04%, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 67,81 εκατ. ευρώ έναντι 65,8 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,05%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και τη διατήρηση ισχυρού πελατολογίου.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 11,12 εκατ. ευρώ έναντι 10,26 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,3%, ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους, της αυξημένης αποδοτικότητας και της καλύτερης αξιοποίησης των υποδομών.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024 (703 χιλ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,24 εκατ. ευρώ έναντι 803 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο Εταιρείας, το EBITDA ανήλθε σε 7,79 εκατ. ευρώ έναντι 7,41 εκατ. ευρώ το 2024, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 732 χιλ. ευρώ, έναντι 716 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 398 χιλ. ευρώ έναντι 794 χιλ. ευρώ το 2024.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και επιχειρησιακή ενίσχυση

Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων συνδέεται άμεσα με:

• την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των Logistics, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας του Ομίλου

• την ενίσχυση των συνεργασιών με υφιστάμενους πελάτες

• τη διεύρυνση του πελατολογίου μέσω νέων συμφωνιών

• τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας εξυπηρέτησης

Στρατηγικές επενδύσεις - Νέα εποχή υποδομών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος υλοποίησε επενδύσεις ύψους περίπου 4,81 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών και της επιχειρησιακής δυναμικότητας. Κεντρικό σημείο αποτέλεσε η ανάπτυξη νέας αποθηκευτικής εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας 13.500 τ.μ., η οποία:

• διαθέτει σύγχρονους ψυκτικούς θαλάμους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

• χρησιμοποιεί οικολογικά ψυκτικά μέσα

• φέρει πιστοποίηση LEED

Η επένδυση αυτή αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργική αποδοτικότητα του Ομίλου και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για αύξηση του όγκου εργασιών και βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Ενίσχυση χρηματοοικονομικής θέσης

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 85,64 εκατ. ευρώ, έναντι 66,94 εκατ. ευρώ το 2024, αντανακλώντας την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των εργασιών, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ έναντι 1,29 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 12,44 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 3,81 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Η αύξηση του δανεισμού συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου, ενισχύοντας τη λειτουργική του δυναμικότητα και δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών.

Προοπτικές 2026 – Ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη

Ο Όμιλος εισέρχεται στη χρήση 2026 με σαφώς ενισχυμένη επιχειρησιακή δυναμική και ισχυρές προϋποθέσεις επιτάχυνσης της ανάπτυξής του, αξιοποιώντας τις στρατηγικές επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου του, στην ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών και στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, κεφαλαιοποιώντας την αναβαθμισμένη υποδομή και την τεχνογνωσία του στον τομέα των Logistics.

Παράλληλα, η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από:

• το αυξημένο ενεργειακό κόστος

• τις χρηματοοικονομικές συνθήκες

• τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παρά τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, ο Όμιλος βρίσκεται σε ισχυρή θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις συνθήκες της αγοράς, αξιοποιώντας την ευελιξία, την εμπειρία και το επιχειρησιακό του αποτύπωμα.

Συνολικά, η Διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας και της ανταγωνιστικής θέσης του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία αυξημένης αξίας και τη διατήρηση της δυναμικής του πορείας.

Δήλωση Προέδρου κ. Βασίλειου Καρακουλάκη

«Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης της κερδοφορίας και σημαντικής αναβάθμισης της επιχειρησιακής μας βάσης. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας, καταφέραμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουμε ισχυρές προϋποθέσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της νέας αποθηκευτικής εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική μας, καθώς διευρύνει ουσιαστικά τις δυνατότητές μας και μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά το απαιτητικό και μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των συνεργασιών και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Με ισχυρά θεμέλια, ξεκάθαρο προσανατολισμό και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Ομίλου, συνεχίζουμε με συνέπεια την πορεία δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους ανθρώπους μας.»