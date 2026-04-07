Τραμπ Τζούνιορ: «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο πρωτότοκος γιος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκέφτηκε σήμερα τη Μπάνια Λούκα όπου συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματίες από τη Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) της Βοσνίας.

Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Αποκάλεσε τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης «την τελευταία ελπίδα για την Ευρώπη», επικρίνοντας τις δυτικές χώρες εξαιτίας της υπερβολικής μετανάστευσης και σ' αυτό το πλαίσιο αποκάλεσε «μουσουλμανικές χώρες» τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.

«Οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να σταθούν και να αγωνιστούν στην ανατολική Ευρώπη για τις δυτικές αξίες, να αγωνιστούν για να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, που εκτιμούν την Αμερική, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια», τόνισε ο Τραμπ Τζούνιορ στην ομιλία του. Άσκησε έντονη κριτική στην δράση της USAID και του ιδρύματος Σόρος (Open Society Foundations) στην ανατολική Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι ξόδεψαν δισεκατομμύρια για να βλάψουν τις πολιτικές ηγεσίες στη Σερβία και την Ουγγαρία.

Αναφέρθηκε και στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, 12 Απριλίου, στην Ουγγαρία επισημαίνοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τις κερδίσει ο Βίκτορ Όρμπαν. «Πρέπει όλοι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, να πάνε να ψηφίσουν για να διασφαλίσουν ότι οι κομμουνιστές δεν θα καταλάβουν την Ουγγαρία. Αν πέσει η Ουγγαρία, θα πέσει και η συντριπτική πλειοψηφία της ανατολικής Ευρώπης, γιατί νομίζω ότι ο Όρμπαν είναι ένας από τους πραγματικούς μαχητές στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο Τραμπ ο νεότερος.

Ενδιαφέρον είναι ότι χαρακτήρισε κομμουνιστή και τον βασικό αντίπαλο του Όρμπαν, τον Πέτερ Μάγιαρ παραβλέποντας το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης του Ούγγρου πρωθυπουργού και το κόμμα του ανήκει στον πολιτικό χώρο της δεξιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην ομιλία του στην Μπάνια Λούκα αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων. Εκτίμησε ότι είναι καθοριστικής σημασίας ζητήματα, διότι «η μάχη γύρω απ' αυτά θα καθορίσει την έκβαση του αγώνα για την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του».

Ο Τραμπ ο νεότερος κατά το ταξίδι του στην Μπάνια Λούκα συνοδευόταν από την αρραβωνιαστικιά του Bettin Anderson.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακοίνωσε ότι «η επίσκεψη του Τραμπ Τζούνιορ στην Μπάνια Λούκα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ο Ίγκορ Ντόντικ, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Συμμαχία Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών (SNSD) και γιος του ηγέτη του κόμματος Μίλοραντ Ντόντικ, δήλωσε στο σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Srna ότι ο Τραμπ Τζούνιορ έρχεται «μετά από προσωπική πρόσκληση και σε φιλική βάση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ