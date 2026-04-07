Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση

Τελευταία ενημέρωση 19:42

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, δίχως να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από αλλεπάλληλα πλήγματα με ρουκέτες και πυραύλους

Οι ισραηλινές υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών ανέφεραν ότι φρόντισαν τρεις ελαφρά τραυματίες μετά τους αλλεπάλληλους συναγερμούς για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και ρουκετών από τον Λίβανο.

Στη Ναχαρίγια, μια παραθαλάσσια πόλης στο βόρειο Ισραήλ, που απέχει λιγότερα από δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε μια νεαρή γυναίκα περίπου 20 ετών που είχε τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι από θραύσματα ρουκέτας, ανέφερε η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού για το Ισραήλ.

Στα νότια τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 40 ετών «από θραύσματα βλήματος αναχαίτισης» και στα βόρεια ένας 30χρονος, στα άνω άκρα, ανέφερε λίγο αργότερα ο MDA, χωρίς να διευκρινίσει τις ακριβείς τοποθεσίες. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Συνολικά από τα μεσάνυχτα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας σήμανε συναγερμό περισσότερες από 20 φορές για εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο. Παράλληλα, ο στρατός προειδοποίησε τέσσερις φορές τον πληθυσμό για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Ιράκ: Τρεις νεκροί από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα όταν ρουκέτες, που εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση του Κουβέιτ, έπληξαν ένα σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπέιρ κοντά στη Βασόρα, δήλωσαν σήμερα στο Reuters αξιωματούχοι ασφαλείας και υγείας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς κάποια μέλη οικογενειών παραμένουν κάτω από συντρίμμια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ