Κυρανάκης: «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας - Η νέα στρατηγική φέρνει αποτελέσματα»

Με ισχυρό συμβολισμό και σαφή πολιτική βαρύτητα πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας η εκδήλωση «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας των συναρμόδιων υπουργείων, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα έχει αναδειχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα δημόσιας πολιτικής.

Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τα αναλυτικά στοιχεία, πριν ακολουθήσει συζήτηση με τον πρωθυπουργό και ανθρώπους της πρώτης γραμμής - από διασώστες του ΕΚΑΒ και στελέχη της Τροχαίας έως τον παραολυμπιονίκη Γιάννη Κωστάκη, που μετέφερε τη βιωματική του εμπειρία.

Η εικόνα που αναδείχθηκε ήταν σαφής: η οδική ασφάλεια έχει περάσει από τη σφαίρα των διακηρύξεων και των εξαγγελιών σε εκείνη της συστηματικής πολιτικής με απτά αποτελέσματα.

Τα στοιχεία που δείχνουν τη στροφή

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν μια μεταβολή με χαρακτηριστικά διάρκειας. Το 2025 οι νεκροί από τροχαία ανήλθαν σε 517, έναντι 665 το 2024, καταγράφοντας μείωση περίπου 22% - τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει σημειωθεί στη χώρα και το χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1960.

Η σημασία του αποτελέσματος γίνεται ακόμη πιο έντονη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο: η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, περίπου 4 στα 100 τροχαία παραμένουν θανατηφόρα, στοιχείο που υπογραμμίζει ότι η πρόοδος είναι μεν ουσιαστική, αλλά η πρόκληση παραμένει σύνθετη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ατυχημάτων: τα δίκυκλα εξακολουθούν να εμπλέκονται δυσανάλογα σε θανατηφόρα περιστατικά, ενώ οι νυχτερινές ώρες και οι μετακινήσεις εκτός αστικών κέντρων εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα.

Από τις παρεμβάσεις στο αποτέλεσμα

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η στρατηγική που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη. Όπως αναδείχθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η αλλαγή δεν ήταν προϊόν μίας μεμονωμένης παρέμβασης, αλλά αποτέλεσμα ενός συνεκτικού σχεδίου που υλοποιήθηκε με συνέχεια και επιμονή.

Η ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτέλεσε βασικό πυλώνα, καθώς εισήγαγε αυστηρότερο πλαίσιο και για πρώτη φορά την έννοια της υποτροπής σε κρίσιμες παραβάσεις. Παράλληλα, η ενίσχυση της αστυνόμευσης και η συστηματοποίηση των ελέγχων -με περίπου 1,8 εκατομμύρια αλκοτέστ μέσα στο 2025- διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον όπου οι κανόνες δεν είναι απλώς θεωρητικοί, αλλά εφαρμόζονται στην πράξη.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της τεχνολογίας. Η ενεργοποίηση καμερών στους δρόμους και η ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων περιόρισαν την αίσθηση ατιμωρησίας που επί χρόνια χαρακτήριζε το οδικό σύστημα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης, αλλά και μέτρα όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, που παρεμβαίνουν ακριβώς στις ώρες αυξημένου κινδύνου.

Η ενίσχυση των υποδομών λειτούργησε συμπληρωματικά. Πάνω από 2.000 χιλιόμετρα νέων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και συνεχιζόμενα έργα σε όλη τη χώρα συνθέτουν ένα πιο ασφαλές οδικό περιβάλλον.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας πολιτικής που για πρώτη φορά λειτουργεί ως σύστημα - και όχι ως άθροισμα αποσπασματικών δράσεων. Σε αυτή τη μετάβαση, η συστηματική προσέγγιση που ακολουθήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας.

Οδυσσέας: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης

Κομβικό ρόλο στη νέα αυτή προσέγγιση διαδραματίζει το σύστημα «ΟΔΥΣΕΑΣ» (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφαλείας), ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο επιβολής των κανόνων.

Το σύστημα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και διασύνδεση με το ψηφιακό κράτος, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη καταγραφή και αποστολή παραβάσεων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα δυναμικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, που δίνει τη δυνατότητα για στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Η μετάβαση αυτή, από την αποσπασματική καταγραφή στην ενεργή διαχείριση της πληροφορίας, θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση της οδικής ασφάλειας, όπου η πρόληψη θα βασίζεται όλο και περισσότερο σε δεδομένα.

Η αλλαγή που περνά στην κοινωνία

Ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι η μεταβολή αρχίζει να αποτυπώνεται στην καθημερινή συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 45% των πολιτών δηλώνει ότι έχει αλλάξει τον τρόπο που διασκεδάζει.

Λιγότερη κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση, μεγαλύτερη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή ταξί, επιλογή «νηφάλιου οδηγού» και αποφυγή μετακινήσεων σε ώρες υψηλού κινδύνου συνθέτουν μια εικόνα σταδιακής αλλαγής νοοτροπίας.

Η αλλαγή αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Όπως αναδείχθηκε, είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που συνδυάζει έλεγχο, πρόληψη και εναλλακτικές επιλογές. Σε αυτό το περιβάλλον, η συμμόρφωση μετατρέπεται σταδιακά σε συνήθεια.

Το στοίχημα της συνέχειας

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι θερινοί μήνες, με αυξημένες μετακινήσεις, υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ, εξακολουθούν να εμφανίζουν δυσανάλογη αύξηση της επικινδυνότητας.

Η μέχρι σήμερα πορεία, ωστόσο, δείχνει ότι η κατεύθυνση είναι σαφής. Η Ελλάδα φαίνεται να αφήνει πίσω της μια μακρά περίοδο στασιμότητας και να εισέρχεται σε μια φάση συστηματικής βελτίωσης.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν τα μέτρα αποδίδουν, αλλά αν θα διατηρηθούν με την ίδια ένταση. Γιατί η πραγματική αλλαγή στους δρόμους δεν κρίνεται πλέον στις εξαγγελίες, αλλά στη διάρκεια στο πεδίο - εκεί όπου, καθημερινά, σώζονται ζωές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε πως «μια τόσο μεγάλη μείωση της τάξεως του 22% δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της χώρας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ήταν φέτος η δεύτερη καλύτερη» ωστόσο υπογράμμισε «Είμαστε ικανοποιημένοι όμως δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το αίμα στην άσφαλτο» και σημείωσε:

«Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια της Πολιτείας η οποία αποδίδει. Δώσαμε έμφαση στην πρόληψη. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" αξίζει στους εργαζόμενους των ΜΜΜ, που έκαναν αυτό το μέτρο πράξη και συνέβαλαν έμπρακτα στη μείωση των τροχαίων. Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ