«Άρχοντας των δακτυλιδιών» ξανά ο Πετρούνιας - Χρυσός στο Κάιρο

Στην κορυφή του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής του Καΐρου ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στους κρίκους.
Έναν μήνα μετά τη δεύτερη θέση στο αντίστοιχο μίτινγκ του Μπακού, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στις επιτυχίες, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Με συνολική βαθμολογία 14.366 (βαθμός δυσκολίας 5.600 και εκτέλεση 8.766), ο «Άρχοντας των Κρίκων» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, δείχνοντας ότι παραμένει στην ελίτ του αγωνίσματος, ακόμη και στα 35 του χρόνια.
Ο Πετρούνιας αγωνίστηκε τρίτος κατά σειρά εκτέλεσης, θέτοντας ψηλά τον πήχη με την εμφάνισή του, που αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση. Οι βασικοί ανταγωνιστές του, ο Αβετισιάν από την Αρμενία και ο Λιού από την Κίνα, δεν κατάφεραν να τον ξεπεράσουν, ολοκληρώνοντας το βάθρο πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο και δις Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την κλάση του στο υψηλότερο επίπεδο.