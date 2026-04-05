Χατζηδάκης: Πολύ αμφιβάλλω ότι οι περιπτώσεις Βαρτζόπουλου, Τσιάρα θα κριθούν αρνητικά απ' τη Δικαιοσύνη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση «κατά περίπτωση» για τους βουλευτές που ελέγχονται.

Ως μια υπόθεση δυσάρεστη χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας τις αμφιβολίες του ότι περιπτώσεις σαν αυτές των Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλου θα κριθούν αρνητικά από τη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως είπε, ο λόγος που απομακρύνθηκαν ήταν ξεκάθαρα γιατί ο πρωθυπουργός ήθελε να επιδείξει τη δέουσα ευαισθησία απέναντι σε ένα τέτοιο θέμα.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως αυτό το οποίο θα γίνει είναι να υπάρξει αξιολόγηση «κατά περίπτωση» για τους βουλευτές που ελέγχονται.

«Ας πάρουμε την περίπτωση του Κώστα Τσιάρα. Εκεί καλεί συνεργάτης του για διευθετήσεις που είχαν γίνει λόγω Ιανού, όπου εξαφάνισαν το χωράφι κάποιου στη Θεσσαλία, και ζητάει να μην αδικηθεί. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα όφελος 190 ευρώ. Ο Μητσοτάκης ήθελε να δείξει μια ευαισθησία για το θέμα και έχει πάρει την απόφαση να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση απορρόφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μακάρι να είχε προχωρήσει νωρίτερα αυτή η ιστορία, το θέμα είναι ότι προχώρησε», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει, από όσο διάβασα πολύ αμφιβάλλω ότι τέτοιες περιπτώσεις θα κριθούν αρνητικά», συνέχισε αναφερθείς και στον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος - όπως είπε - στέλνει ένα SMS και ρωτάει στο τέλος «γίνεται;»

«Έχουμε πάρει» - συνέχισε - «μια απόφαση που ενδεχομένως θα δυσαρεστήσει κάποιους βουλευτές επειδή θα δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και αυστηρότητα, για να μην θεωρηθεί ότι η ΝΔ δείχνει ελαστικότητα σε τέτοια φαινόμενα».

«Ο κ. Καραμανλής έκανε μια κίνηση που δεν πρέπει να υποτιμά κανείς»

Ερωτηθείς αμέσως μετά και για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στην απόφαση που πάρθηκε από τον ίδιον να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. «Ο κ. Καραμανλής έκανε μια κίνηση που δεν πρέπει να υποτιμά κανείς. Νομίζω αυτό κάτι λέει. Από εκεί και πέρα, και ο ίδιος είναι Έλληνας πολίτης και δικαιούται να έχει την αντιμετώπιση που έχει κάθε Έλληνας πολίτης από τη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο κόσμος μάς κρίνει και πρέπει αν μας κρίνει από τη συνολική εικόνα. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε ένα κόμμα που δέχεται λάθη και κάνει επανεκκίνηση μετά την ανάληψη των ευθυνών. Στο τέλος της μέρας πρέπει να κάνουμε μια επιλογή για το ποια κυβέρνηση θέλουμε να μας κυβερνήσει. Από τη μια, υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει κάνει αυτά τα λάθη, αλλά έχει περιορίσει σημαντικότατα την ανεργία, έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ, έχει προχωρήσει τον ψηφιακό ανασχηματισμό, έχει θωρακίσει τη χώρα».

«Και από την άλλη αυτή η κυβέρνηση έχει απέναντι μια αντιπολίτευση του κ. Τσίπρα που έλεγε ότι έπρεπε να είχαν κλείσει οι ίδιοι τις τράπεζες. Ή ένα ΠΑΣΟΚ που είναι σκιά του εαυτού του και προσπαθεί αν μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ».

