ΔΣΕ: Μόνο μια συνήγορος ευτέλισε τις δικηγορικές αρχές στη δίκη για τα Τέμπη

Σύμφωνα με την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, «έθιξε όλους τους δικηγόρους η συγκεκριμένη συνήγορος», η οποία πάντως δεν κατονομάστηκε.

Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την σημερινή συνεδρίασή της ανέφερε, ότι η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, «πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί Δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου», ενώ επέκρινε, χωρίς ωστόσο να κάνει ονομαστική αναφορά, την συμπεριφορά συνηγόρου κατά τις συνεδριάσεις του Εφετείου της Λάρισας.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Ολομέλειας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος κατά της συνεδρίαση της Ολομέλειας συνεχάρη όλους δικηγόρους που παραστάθηκαν στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, για την αξιοπρεπή και με ορθό τρόπο παράσταση στην δίκη, τηρώντας τους δικονομικούς κανόνες με ευλάβεια. Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στο δικηγόρο Αντώνη Ψαρόπουλο, ο οποίος έχασε τη 19χρονη κόρη του Μάρθη στο τραγικό δυστύχημα.

Αντίθετα, ο πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε ότι μόνο μια συνήγορος «ευτέλισε τις δικηγορικές αρχές και βρέθηκε απομονωμένη από τους συναδέλφους της» και είπε ότι «τα πειθαρχικά όργανα θα κάνουν την δουλειά τους».

Ακόμα, ο κ. Κουτσόλαμπρος, είπε ότι «έθιξε όλους τους δικηγόρους η συγκεκριμένη συνήγορος. Οι 279 δικηγόροι που παραστάθηκαν στην δίκη ήταν άψογοι εκτός από μια» και στην συνέχεια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος τόσο εντός της Βουλής, όσο και σε σωρεία δικαστηρίων, επιδεικνύει ανάρμοστη και προσβλητική για το δικηγορικό σώμα συμπεριφορά, χωρίς να γίνεται κάτι, παρά το γεγονός ότι τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα να επεμβαίνουν για τις ανάρμοστες συμπεριφορές μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας άλλος πρόεδρος επισήμανε ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος «προσπαθεί να δημιουργήσει σταδιακά ένταση τεχνηέντως» και «με χυδαίο τρόπο προσπαθεί να εργαλοποιήσει την δίκη», ενώ ο δεύτερος πρόεδρος, τόνισε ότι «δεν θα μπούμε στο παιχνίδι που θέλει, η δίκη πρέπει και θα γίνει, η κυρία δυστυχώς λειτουργεί ως πρότυπο για ορισμένους νέους δικηγόρους».

Ακόμη, οι πρόεδροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων, σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι «η Ολομέλεια δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες. Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας» και προσθέτουν:

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, η Ολομέλεια αναφέρεται τόσο στη συνήγορο, χωρίς να κατονομάζεται, όσο και στην έδρα του δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας: «Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης» και την ίδια στιγμή, προσθέτει η Ολομέλεια:

Το κείμενο της ανακοίνωσης της Ολομέλειας έχει ως εξής:

«Η τραγωδία των Τεμπών συγκλόνισε την Ελληνική Κοινωνία.

Απαίτηση όλων η απόδοση δικαιοσύνης.

Μετά από τρία χρόνια, έφθασε η ώρα της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία οι Δικηγορικοί Σύλλογοι παρίστανται, όπως και στην προδικασία, προς υποστήριξη της κατηγορίας με σκοπό όχι μόνο την αναζήτηση της αλήθειας αλλά και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν.

Αυτονόητο είναι ότι, για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει να υφίστανται οι προϋποθέσεις δίκαιης δίκης.

Δυστυχώς, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας επικράτησαν απαράδεκτες συνθήκες, οι οποίες δεν συνάδουν με το νομικό μας πολιτισμό και δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση δικαιωμάτων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Μετά από άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις της Ολομέλειας, τόσο προς τη Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, όσο και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επήλθαν υλικοτεχνικές βελτιώσεις που επέτρεψαν, κατά την πρώτη μετά από διακοπή δικάσιμο, την πρόοδο της δίκης.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι δικαστικές ενώσεις δεν ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν για τη βελτίωση των συνθηκών για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, αλλά η κύρια μέριμνά τους είναι να εκδίδουν ανακοινώσεις με καταγγελτικό περιεχόμενο κατά των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και των θεσμικών τους οργάνων.

Η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα παρακολούθησης της δίκης από τους διαδίκους - συγγενείς των θυμάτων και τραυματίες και η απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους καθώς επίσης και η αξιοπρεπής άσκηση του έργου των πληρεξουσίων δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού τους αλλά και των απαιτήσεων που δημιουργούνται από την ογκώδη δικογραφία.

Πέραν, όμως της εξασφάλισης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, επιβάλλεται να αποφευχθούν συμπεριφορές, εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας, από παράγοντες ή μη της δίκης, που δημιουργούν συνθήκες έντασης, καθυστερούν την πρόοδο της διαδικασίας και δημιουργούν κινδύνους αποπροσανατολισμού από το κύριο έργο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας και μόνο αυτής.

Η Ολομέλεια δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες. Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας.

Οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία. Αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Επισημαίνουμε δε, ότι το σύνολο των λοιπών πληρεξουσίων δικηγόρων (πλέον των 250) άσκησε τα καθήκοντά του, όπως επιβάλλει ο θεσμικός τους ρόλος και οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση αυτή.

Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα πράξουν αυτά που τους αναλογούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού τους ρόλου συμβάλλοντας στην πρόοδο της δίκης.

Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου.

Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος, στους τραυματίες και στους συγγενείς τους, στη Δικαιοσύνη, στην Κοινωνία, στην Ιστορία μας».