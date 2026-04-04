Ιράν: Τα πλοία του Ιράκ εξαιρούνται από τους περιορισμούς και μπορούν να περνούν ελεύθερα από το Ορμούζ

Newsroom
Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες.

Το Ιράν ανακοίνωσε απόψε ότι τα ιρακινά πλοία μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει μπλοκαριστεί σχεδόν πλήρως από την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στο Στενό του Χορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες» είπε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

Τριπλό σοκ σε τιμές, επιχειρήσεις και αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν – Άπιαστοι οι στόχοι για το 2026

ΕΡΓΑΝΗ: Ποδαρικό με 217.959 αποχωρήσεις τον Ιανουάριο - Επτάμηνο σερί αρνητικών ισοζυγίων προσλήψεων - απολύσεων

Ιράν
Ιράκ
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...
