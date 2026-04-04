Ιράκ: Δύο drones έπληξαν το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Βόρεια Ρουμάιλα

Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο διαχειρίζεται η βρετανική BP.

Δύο drones έπληξαν σήμερα το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Βόρεια Ρουμάιλα στο νότιο Ιράκ, τραυματίζοντας τρεις Ιρακινούς εργαζόμενους, σύμφωνα με πηγές ασφάλειας, αλλά και ενεργειακές πηγές.

Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο διαχειρίζεται η βρετανική BP.

Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά από την επίθεση ενός άλλου drone που έπληξε υποδομές αποθήκευσης στα δυτικά της πόλης Βασόρα, ιδιοκτησίας ξένων πετρελαϊκών εταιριών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι επιθέσεις των drones δεν επηρέασαν τη λειτουργία του γιγαντιαίου πεδίου πετρελαϊκών γεωτρήσεων Ρουμάιλα από την πλευρά του Ιράκ, καθώς είχαν στοχοποιήσει μία υποδομή αποθήκευσης εξοπλισμού, σύμφωνα με δύο Ιρακινούς εργαζόμενους που εργάζονται στο αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο.

Το ξένο προσωπικό έχει απομακρυνθεί μετά από μία προηγούμενη επίθεση με drone, σύμφωνα με δηλώσεις πηγών που έγιναν τον προηγούμενο μήνα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ