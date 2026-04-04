Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη

Newsroom
Ύστερα από μήνυση ενός άνδρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση του revenge porn.

Η δημοφιλής influencer Ιωάννα Τούνη συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της 45χρονος άνδρας ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε καταδικαστεί μαζί με ακόμη ένα άτομο για υπόθεση revenge porn ( δημοσιοποίηση βίντεο ) με θύμα τη νεαρή γυναίκα.

Ο 45χρονος κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι η γνωστή influencer δημοσιοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία του σε προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Η νεαρή γυναίκα αναφέρει, στην ανάρτησή της, ότι είδε τον άνδρα σε νυχτερινό κέντρο όπου η ίδια διασκέδαζε και ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

