Γαλλία: Δάνεια της κυβέρνησης προς μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται απ' το ενεργειακό κόστος

Η κυβέρνηση της Γαλλίας θα προσφέρει δάνεια έως και 50.000 ευρώ (57.600 δολάρια) σε μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους καυσίμων στους τομείς των μεταφορών, της αλιείας και της γεωργίας.

Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια 36 μηνών και θα χορηγούνται μόνο σε εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων που δαπανούν τουλάχιστον το 5% των εσόδων τους για καύσιμα. Θα διατίθενται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που διαχειρίζεται η δημόσια επενδυτική τράπεζα Bpifrance, όπως ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του αργά την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση είχε ήδη ανακοινώσει πολύ περιορισμένες επιδοτήσεις καυσίμων για κλάδους όπως οι οδικές μεταφορές και η αλιεία, καθώς και διευρυμένη παροχή ενεργειακής στήριξης σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει ευρύτερα και δαπανηρά μέτρα, αφού οι αδιάκριτες δαπάνες του 2022 συνέβαλαν στη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο η χώρα εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μειώσει.

Την Πέμπτη, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού ζήτησε από τους υπουργούς να προετοιμάσουν μέτρα για τη στήριξη των πολιτών που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο, μετά την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν, ζήτησαν σημαντικές μειώσεις στους φόρους της βενζίνης και του ντίζελ, κατηγορώντας το κράτος ότι επωφελείται από την αύξηση των εσόδων καθώς οι τιμές ανεβαίνουν.

Τα δάνεια για μικρές επιχειρήσεις που ανακοινώθηκαν αργά την Παρασκευή θα έχουν επιτόκιο 3,8%, δεν θα απαιτούν εγγυήσεις από τους δανειολήπτες και οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 13 Απριλίου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

