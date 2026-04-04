Bloomberg: Αύξηση απασχόλησης και μείωση ανεργίας στις ΗΠΑ τον Μάρτιο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 178.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3%.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ανέκαμψε τον Μάρτιο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιούνταν καθώς ξεκινούσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 178.000 τον περασμένο μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024, αφού οι αναθεωρήσεις έδειξαν πιο απότομη πτώση τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν υψηλότερο από όλες τις εκτιμήσεις σε έρευνα του Bloomberg.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ευρέως μια ανάκαμψη της απασχόλησης τον Μάρτιο, μετά το γεγονός ότι μια απεργία περισσότερων από 30.000 εργαζομένων στον τομέα της υγείας και οι έντονες χειμερινές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν σε μια ασυνήθιστα μεγάλη πτώση της απασχόλησης τον Φεβρουάριο. Η ισχυρή αύξηση είναι πιθανό να ενισχύσει την εστίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) στους κινδύνους πληθωρισμού, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Αν η σύγκρουση δεν είχε συμβεί στη Μέση Ανατολή, πιστεύω ότι η αφήγηση της σταθεροποίησης θα κέρδιζε δυναμική», δήλωσε ο Michael Pugliese, ανώτερος οικονομολόγος στη Wells Fargo & Co. «Το πρόβλημα όμως είναι ότι τώρα έχουμε αυτό το νέο σοκ να διαχέεται στην οικονομία».

Η αύξηση των θέσεων εργασίας καθοδηγήθηκε από τον τομέα της υγείας, ο οποίος ανέκαμψε μετά τη λήξη της απεργίας των εργαζομένων της Kaiser Permanente στην Καλιφόρνια και τη Χαβάη. Ωστόσο, η έκθεση έδειξε ότι τα κέρδη ήταν ευρέως διαδεδομένα σε όλους τους κλάδους, με έναν δείκτη του εύρους των προσλήψεων να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Οι θέσεις εργασίας στους τομείς των κατασκευών και της αναψυχής και φιλοξενίας αυξήθηκαν μετά τις μειώσεις του Φεβρουαρίου, πιθανώς αντανακλώντας μια ανάκαμψη που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες. Οι προσλήψεις στη μεταποίηση ήταν οι ισχυρότερες από τα τέλη του 2023.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά τη δημοσίευση των στοιχείων. Το χρηματιστήριο της Wall Street παραμένει κλειστό λόγω της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής.

Η ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση των θέσεων εργασίας τον Μάρτιο ακολούθησε μια πτώση κατά 133.000 τον προηγούμενο μήνα, η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις από την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 68.000 στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3%, αν και αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι κάποιοι Αμερικανοί αποχώρησαν από το εργατικό δυναμικό. Το ποσοστό συμμετοχής - δηλαδή το μερίδιο του πληθυσμού που εργάζεται ή αναζητά εργασία - υποχώρησε στο 61,9% τον Μάρτιο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Το ποσοστό για τους εργαζομένους ηλικίας 25-54 ετών, γνωστούς και ως εργαζομένους βασικής ηλικίας (prime-age), επίσης μειώθηκε. Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται μερικώς για οικονομικούς λόγους αυξήθηκε.

Οι οικονομολόγοι δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο πώς η δυναμική προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας επηρεάζει τις αυξήσεις μισθών - ειδικά καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται ξανά. Η έκθεση έδειξε ότι οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 3,5% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν - η χαμηλότερη αύξηση εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προκλήσεις για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν άνοδο στο κόστος ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Η έρευνα για την απασχόληση αντανακλά τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, αμέσως μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πόλεμος θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μελλοντικές εκθέσεις για την απασχόληση, εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, καθώς οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιδράσουν στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και στην πιθανή μείωση της ζήτησης, καθυστερώντας τις προσλήψεις ή προχωρώντας σε απολύσεις.

«Δεν νομίζω, όπως φάνηκε και από τη σημερινή έκθεση για την απασχόληση, ότι θα πρέπει να περιμένουμε πως οι άνθρωποι θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν σημαντικά τις ετήσιες προβλέψεις τους», δήλωσε ο Kevin Hassett, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, στο Bloomberg Television. «Θα υπάρξουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που θα είναι πολύ βραχυπρόθεσμες στις ασιατικές οικονομίες και αναμένουμε ότι αυτή η αναστάτωση θα τελειώσει πολύ, πολύ σύντομα».