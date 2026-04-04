Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ΙΧ που έκαναν «κόντρες» στην περιοχή της Βούλας

Οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Χειροπέδες σε δύο οδηγούς, που έκαναν κόντρες στην περιοχή της Βούλας, πέρασαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ξημερώματα, επί της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή στη Βούλα, δύο οχήματα να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα δύο οχήματα σε όλη την κίνησή τους, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, και τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη.

Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ένας 32χρονος αλλοδαπός και 19χρονος Έλληνας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ/ώρα, ενώ σε κάποιο σημείο ξεπέρασε και τα 150 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ