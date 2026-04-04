Τραμπ: Το Ιράν έχει 48 ώρες για συμφωνία - Μετά η κόλαση θα ξεσπάσει επάνω τους

Ένα ακόμα τελεσίγραφο επέδωσε στην Τεχεράνη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτόξευσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, αναφέροντας ότι το Ιράν έχει 48 ώρες για να «κλείσει συμφωνία» ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς «η κόλαση θα ξεσπάσει πάνω τους».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, γράφει: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ; Ο χρόνος τελειώνει.

48 ώρες πριν ξεσπάσει όλη η κόλαση πάνω τους. Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

Στις 27 Μαρτίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις για 10 ημέρες από εκείνη τη στιγμή.

Σε άλλη ανάρτηση λίγο νωρίτερα, μιλώντας κυρίως για τα οφέλη που έχουν φέρει οι δασμοί στην αμερικανική οικονομία, κατέληξε: «Όλα αυτά και, ταυτόχρονα, να απαλλαγούμε από ένα πυρηνικό Ιράν. MAGA!!!»

Ιράν: Θα πετύχουμε πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου μας

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απέδωσε σε νέα ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας την κατάρριψη δύο αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών την Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατικά συνδεδεμένο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε δύο αμερικανικά αεροσκάφη – ένα F-15E που πετούσε πάνω από τα νοτιοδυτικά της χώρας και ένα δεύτερο, ένα A-10 Warthog, το οποίο συμμετείχε σε αποστολή διάσωσης του πληρώματος του F-15.

Ο εκπρόσωπος Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι δήλωσε ότι η Παρασκευή ήταν μια «ταπείνωση» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αποδίδοντας την επιτυχία σε νέα «εγχώριας παραγωγής» συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με το IRNA.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν «σίγουρα θα επιτύχει πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της χώρας μας», καθώς αυτά τα νέα συστήματα τίθενται σε λειτουργία «το ένα μετά το άλλο».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) δεν έχει επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρριψη οποιουδήποτε αεροσκάφους.

