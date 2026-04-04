Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη αφέθηκε η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη με προφορική εντολή εισαγγελέα

Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε, νωρίς το απόγευμα, η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, η οποία το μεσημέρι συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της 45χρονος άνδρας. Ο συγκεκριμένος άνδρας καταδικάστηκε πριν από λίγες ημέρες, μαζί με ακόμη ένα άτομο, για υπόθεση revenge porn με θύμα τη δημοφιλή επιχειρηματία, όπως η ίδια ανέφερε σε ανάρτησή της.
Ο άνδρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η influencer δημοσιοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία του σε προσωπικό λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Η influencer σημείωσε στην ανάρτησή της ότι είδε τον άνδρα σε νυχτερινό κέντρο όπου η ίδια διασκέδαζε χθες το βράδυ, Παρασκευή 3 Απριλίου, και ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ