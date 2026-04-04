Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη αφέθηκε η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη με προφορική εντολή εισαγγελέα

Είχε κρατηθεί ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της 45χρονος άνδρας, που είχε καταδικαστεί πριν από λίγες ημέρες, για υπόθεση revenge porn με θύμα τη δημοφιλή επιχειρηματία.

Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε, νωρίς το απόγευμα, η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, η οποία το μεσημέρι συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της 45χρονος άνδρας. Ο συγκεκριμένος άνδρας καταδικάστηκε πριν από λίγες ημέρες, μαζί με ακόμη ένα άτομο, για υπόθεση revenge porn με θύμα τη δημοφιλή επιχειρηματία, όπως η ίδια ανέφερε σε ανάρτησή της.

Ο άνδρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η influencer δημοσιοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία του σε προσωπικό λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Η influencer σημείωσε στην ανάρτησή της ότι είδε τον άνδρα σε νυχτερινό κέντρο όπου η ίδια διασκέδαζε χθες το βράδυ, Παρασκευή 3 Απριλίου, και ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ