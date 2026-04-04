Νεκρή γυναίκα στην Κόρινθο από κατάρρευση μπαλκονιού

Τραυματίστηκαν ελαφρά τα δύο παιδιά της.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόρινθο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι και καταπλάκωσε διερχόμενη γυναίκα, γερμανικής καταγωγής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η γυναίκα περνούσε, περίπου στις 15:00, μαζί με την οικογένειά της, την οδό Πηγάσου όταν εκείνη την ώρα μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο κεφάλι. Από την κατάρρευση του μπαλκονιού τραυματίστηκαν ελαφρά δύο από τα παιδιά της οικογένειας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ανέσυραν τη 43χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Η προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

Τριπλό σοκ σε τιμές, επιχειρήσεις και αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν – Άπιαστοι οι στόχοι για το 2026

ΕΡΓΑΝΗ: Ποδαρικό με 217.959 αποχωρήσεις τον Ιανουάριο - Επτάμηνο σερί αρνητικών ισοζυγίων προσλήψεων - απολύσεων

