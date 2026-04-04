Τουρνάς: Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται πλέον σε ένα ώριμο στάδιο

Ο νέος υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς παρέλαβε από τον απερχώμενο Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στην ανάγκη για συνεργασία και ενότητα αλλά και στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής του υπουργείου από τον απερχόμενο υπουργό, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι του ανατίθεται μία κρίσιμη αποστολή, κάτι που όπως είπε, τον «γεμίζει με επιπλέον ευθύνη» για την «τεράστια προσπάθεια» που θα πρέπει να καταβάλει. « Όλοι μαζί σε συνεργασία με τις πόρτες ανοιχτές, να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε καθημερινά, να ανιχνεύουμε που μπορεί να είναι η απειλή από την κλιματική κρίση, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα προληπτικά, ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται πλέον σε ένα ώριμο στάδιο, καθώς, όπως τόνισε «έχει ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με ανθρώπινο δυναμικό» αλλά και σε μέσα, ενώ προσέθεσε ότι θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για να προσληφθούν και οι επόμενοι 600 ΠΕΘ (Πυροσβέστες Επί Θητεία) «έτσι ώστε να τους έχουμε στη φετινή αντιπυρική περίοδο».

«Πράγματι, έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό που πλαισιώνεται από όλους τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, από την πολιτική προστασία των Περιφερειών και των Δήμων, ιδιαίτερα των Δήμων και βέβαια από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δουλεύουμε πια μαζί. Έχει γίνει κουλτούρα πλέον. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε και επαναφέραμε τις δυνάμεις της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φαινομένων. Όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε. Και πλαισιωμένοι από τους εθελοντές μας, που και σε αυτόν τον τομέα έγινε μια σημαντική προσπάθεια και είμαστε κοντά τους. Τους ενισχύουμε και θα συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε γιατί αποτελεί μια πρόσθετη, έναν πολλαπλασιαστή ισχύος», σημείωσε ο κ. Τουρνάς και κατέληξε: «Πιστεύω στην ενότητα διοικήσεως και στην ενότητα της προσπάθειας. Είναι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηριχθούμε. Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα και το φετινό καλοκαίρι, όπως και πέρυσι, μέρα και νύκτα, όποτε χρειάστηκε, ακόμα καλύτερα για να έχουμε καλά αποτελέσματα, να έχουμε μια καλή αντιπυρική».

Κλείνοντας ευχαρίστησε τον απερχόμενο υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη για «την εκτίμηση που του έδειξε», αναθέτοντάς του, όπως είπε, αυτό το «πολύ κρίσιμο και νευραλγικό πόστο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι «φεύγει με ιδιαίτερη ικανοποίηση» καθώς, όπως είπε, αφήνει «ένα Πυροσβεστικό Σώμα πιο ισχυρό από ποτέ» και ως προς το θεσμικό πλαίσιο και ως προς την ανθρώπινη ενίσχυση αλλά και σε μέσα εναέρια και επίγεια. «Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που παραδίδω σε έναν αγαπητό φίλο και συνεργάτη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο την περσινή, τον Ευάγγελο Τουρνά. Έναν άνθρωπο που ούτως ή άλλως γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Έχει μια τεράστια εμπειρία και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η αντιπυρική περίοδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και δη τα επιχειρησιακά», σημείωσε.

Ο κ. Κεφαλογιάννης περιέγραψε την θητεία του ως υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μιλώντας μεταξύ άλλων« για ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος». Παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα "ΑΙΓΙΣ" και στις παραλαβές που έχουν γίνει ενώ συμπλήρωσε ότι επίκεινται αυτό το μήνα οι παραλαβές των ελικοπτέρων "LEONARDO" και μέσα στον χρόνο και οι παραλαβές των "SUPER PUMA".

«Πέρσι, την περίοδο αυτή, η απορρόφηση όσον αφορά τη συμβασιοποίηση ήταν στο 32% και σήμερα που μιλάμε είναι στο διπλάσιο είναι στο 64%», ανέφερε. Τέλος, μίλησε για την θεσμική θωράκιση και την πρωτογενή νομοθεσία ενώ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο "Ενεργή Μάχη» με το οποίος όπως σημείωσε τέθηκαν οι βάσεις «για το Πυροσβεστικό Σώμα του 21ου αιώνα». «Φεύγω γεμάτος από εμπειρίες απ΄' αυτό το υπουργείο. Η σκέψη μου θα είναι πάντα εδώ πέρα», κατέληξε.

Με τη σειρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας καλωσόρισε τον νέο υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ε. Τουρνά, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η παρουσία του στην ηγεσία του υπουργείου «δεν αποτελεί νέα εμπειρία, καθώς έχει υπηρετήσει με επιτυχία από την θέση του υφυπουργού». «Η πολύτιμη εμπειρία σας, σε συνδυασμό με τη γνώση των σύνθετων αναγκών της πολιτικής προστασίας, συνιστούν πολύτιμα εφόδια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, ιδίως ενόψει της απαιτητικής αντιπυρικής περιόδου. Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας υπήρξε άριστη θεμελιωμένη στην αμοιβαία εκτίμηση τον επαγγελματισμό και την εμπιστοσύνη. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα στοιχεία αυτά θα συνεχίσουν να αποτελούν στέρεα βάση για την περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη του κοινού μας έργου», σημείωσε ο κ. Βάγιας.

Απευθυνόμενος στον απερχόμενο υπουργό, Γ. Κεφαλογιάννη, επισήμανε ότι η συνεργασία τους υπήρξε «διαχρονικά ουσιαστική, εποικοδομητική και άκρως παραγωγική, με σταθερό και αδιαπραγμάτευτο προσανατολισμό στην ενίσχυση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας».