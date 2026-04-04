ΔΝΤ προς BoJ: Συνεχίστε να αυξάνετε τα επιτόκια

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάλεσε την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, ακόμη και καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί «σημαντικούς νέους κινδύνους» για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρόταση αυτή γίνεται εν μέσω προσδοκιών της αγοράς ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και από τον Απρίλιο, λόγω της αυξανόμενης πληθωριστικής πίεσης από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί η σύγκρουση και των υψηλότερων δαπανών εισαγωγών που αποδίδονται στο αδύναμο γεν.

Ενώ αναμένεται η οικονομική ανάπτυξη να μετριαστεί, εν μέρει λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι σταδιακές αυξήσεις των μισθών θα στηρίξουν την κατανάλωση, ανέφερε το ΔΝΤ σε ανακοίνωση του, μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής διαβούλευσης με την Ιαπωνία.

«Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές και τον πληθωρισμό είναι γενικά ισορροπημένοι», με τον πληθωρισμό να αναμένεται να συγκλίνει στο στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας το 2027, ανέφερε το ΔΝΤ.

Στη δήλωση, το ΔΝΤ σημείωσε ότι το εκτελεστικό του συμβούλιο επαίνεσε την «ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα» της Ιαπωνίας απέναντι σε παγκόσμια σοκ και συμφώνησε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας αποσύρει κατάλληλα τη νομισματική στήριξη.

«Σημείωσαν ότι καθώς ο βασικός πληθωρισμός συγκλίνει προς τον στόχο της Τράπεζας της Ιαπωνίας, οι σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων προς το ουδέτερο επίπεδο θα πρέπει να συνεχιστούν» με ευέλικτη, καλά επικοινωνημένη και βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση, ανέφερε το Ταμείο.

«Οι διευθυντές τόνισαν τη σημασία διατήρησης ενός ευέλικτου συναλλαγματικού επιπέδου ως αξιόπιστου μηχανισμού απορρόφησης σοκ», προσέθεσε η ανακοίνωση.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας τερμάτισε τη μεγάλη νομισματική τόνωση το 2024 και αύξησε τα επιτόκια αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένου του Δεκεμβρίου, θεωρώντας ότι η Ιαπωνία βρισκόταν στα πρόθυρα να πετύχει σταθερά τον στόχο πληθωρισμού του 2%.

Η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τις αυξήσεις επιτοκίων, με την προσδοκία ότι ο βασικός πληθωρισμός θα συγκλίνει στον στόχο του 2% κάποια στιγμή από το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026 έως το οικονομικό έτος 2027. (Το οικονομικό έτος της Ιαπωνίας ξεκινά τον Απρίλιο.)

Ενώ η αύξηση των τιμών του πετρελαίου πλήττει την οικονομία της Ιαπωνίας που εξαρτάται από εισαγωγές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας έχουν εκφράσει ανησυχία ότι αυτό θα προσθέσει σε πληθωριστικές πιέσεις σε χρόνια σταθερών αυξήσεων μισθών και γενικότερης ανόδου τιμών.

Η σειρά αυστηρών ανακοινώσεων από πλευράς της BoJ έχει ωθήσει τις αγορές να υπολογίζουν περίπου 70% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Απρίλιο.

Η πτώση του γεν προς το κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο έχει επίσης κρατήσει σε εγρήγορση τις αγορές για πιθανή παρέμβαση νομισματικών αρχών της Ιαπωνίας. Η Υπουργός Οικονομικών, Σατσούκι Καταγιάμα, εξέδωσε νέα προειδοποίηση κατά των «σορταριστών» του γεν την Παρασκευή, λέγοντας ότι η Ιαπωνία είναι έτοιμη να δράσει απέναντι σε κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα διαθέσιμα μέσα, είτε συμβατικά είτε μη συμβατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καταγιάμα.