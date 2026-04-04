Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συνελήφθησαν η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί και η κόρη της

Newsroom
Νωρίτερα, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και τη μικρανιψιά του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

