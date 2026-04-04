Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συνελήφθησαν η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί και η κόρη της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και τη μικρανιψιά του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ