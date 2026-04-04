Ειδήσεις | Ελλάδα

Ηράκλειο: Θανάσιμος τραυματισμός ηλικιωμένου, που έπεσε από τα ενετικά τείχη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο 90χρονος άνδρας μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένος, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Θανατηφόρος ήταν ο τραυματισμός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από τα ενετικά τείχη, στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Βενιζέλου, στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και ο 90χρονος άνδρας μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένος, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί του Νοσοκομείου, λίγες ώρες μετά την μεταφορά του ο 90χρονος δυστυχώς υπέκυψε στα εκτεταμένα και πολύ βαριά πράγματα που έφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Κρήτη
