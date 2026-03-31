Κακοκαιρία Erminio: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελλόριζο

Τελευταία ενημέρωση 12:30

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε χθες Δευτέρα προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία Erminio.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία Erminio προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η επικαιροποίηση του παρόντος εκτάκτου δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες.

Σε ποιους δήμους θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 2 Απριλίου τα σχολεία στον Δήμο Μεγίστης, σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου του νησιού Νίκου Ασβέστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Επιπλέον, στη Ρόδο με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπουν οι αρμόδιες αρχές.