Το Ισραήλ βομβάρδισε πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι βομβάρδισαν ένα πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη, που διοικείται από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι εκεί διεξάγονταν «δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για όπλα αιχμής».

«Τις τελευταίες ημέρες, επλήγη μία από τις κύριες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Αυτή βρίσκεται εντός του χώρου του Πανεπιστημίου Ιμάμ Χοσεΐν, του κύριου στρατιωτικού ακαδημαϊκού ιδρύματος των IRGC, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως πηγή έκτακτης ανάγκης για τα στρατιωτικά όργανα του καθεστώτος», τόνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Υπό το πρόσχημα των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων, διεξάγονταν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε προηγμένα όπλα εντός του πανεπιστημίου», πρόσθεσε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ