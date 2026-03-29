Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

Η ΕΕ αλληλέγγυα με τη χώρα, να σταματήσουν οι επιθέσεις σε βάρος της, τονίζει ο Αντόνιο Κόστα.

Σε μήνυμά του στο «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εκφράζει την αλληλεγγύη της ΕΕ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που, όπως τονίζει, έχουν πληγεί περισσότερο. Όπως έκανε γνωστό με την ανάρτησή του, ο Κόστα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν τονίζοντας πως «οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν».

Το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα:

«Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου απέναντι στις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές του Ιράν και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στοχεύουν αμάχους και υποδομές στην περιοχή. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Στη σημερινή μου τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις. Επανέλαβα ότι η ΕΕ στηρίζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο. Η ΕΕ εξακολουθεί να παροτρύνει όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν την ένταση και να δώσουν μια ευκαιρία στη διπλωματία προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».