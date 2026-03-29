Νετανιάχου: Η απαγόρευση για τον Πανάγιο Τάφο δεν είχε κακόβουλη πρόθεση

Η απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία της πρόσβασης του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων υπαγορεύτηκε από λόγους "ασφαλείας" και δεν προήλθε από καμιά "κακόβουλη πρόθεση", σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Σήμερα, λόγω της ιδιαίτερης ανησυχίας για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, να χοροστατήσει στη λειτουργία στον ναό του Παναγίου Τάφου. Δεν υπήρχε απολύτως καμιά κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία να διασφαλιστεί η προστασία του", έγραψε στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

"Ωστόσο, δεδομένου ότι αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς ανά τον κόσμο, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επεξεργάζονται ένα σχέδιο ώστε να επιτραπεί στους θρησκευτικούς αξιωματούχους να προσευχηθούν (στον ναό του Παναγίου Τάφου) τις ερχόμενες ημέρες", πρόσθεσε.

Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και ο επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν σήμερα από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθουν στην εκκλησία, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στο εξωτερικό.

Στην έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν τις μεγάλες συναθροίσεις, συμπεριλαμβάνοντας τις συγκεντρώσεις των πιστών στις συναγωγές, στις εκκλησίες και στα τζαμιά, κυρίως στο Τέμενος Αλ Άκσα -τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ- κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους, και περιόρισαν τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία αιτιολόγησε την απόφασή της αυτή δηλώνοντας ότι η διάταξη της Παλιάς Πόλης και των ιερών τόπων αποτελεί "μια σύνθετη περιοχή" που δεν καθιστά δυνατή την πρόσβαση γρήγορα της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επίθεσης, με συνέπεια να τίθεται πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ