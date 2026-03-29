Ιταλία: Η κυβέρνηση εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Η αστυνομία του Ισραήλ απαγόρευσε, σήμερα , στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να εισέλθει στον ναό του Πανάγιου Τάφου, κατά την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών. Τον Πατριάρχη Πιτσαμπάλα συνόδευε ο Κουστωδός των Αγίων Τόπων, αιδεσιμότατος Φραντσέσκο Ιέλπο.

Σε ανακοίνωσή του, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπογράμμισε ότι " το συμβάν αποτελεί ένα σοβαρό προηγούμενο, όπως και έλλειψη σεβασμού ως προς την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι, κατά την εβδομάδα αυτή, έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην Ιερουσαλήμ".

Η σημερινή απόφαση χαρακτηρίζεται, επίσης, "ένα μέτρο σαφώς παράλογο και δυσανάλογο".

Σεβόμενο τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε ακυρώσει την σημερινή, παραδοσιακή λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων και ο καρδινάλιος Πιτσαμπάλα με τον Καθολικό Κουστωδό δεν συνοδευόταν από άλλους κληρικούς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:

"Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει την θρησκευτική ελευθερία".

Ο δε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.

Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε χαρακτηριστικά:

" Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς την στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιόν τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images