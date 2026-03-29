Καραμανλή: Ανερχόμενος διεθνής προορισμός για τους τουρίστες η Θεσσαλονίκη

Τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως ανερχόμενου διεθνούς προορισμού για τους τουρίστες ανέδειξε η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, επισημαίνοντας ότι η πόλη διαθέτει ένα «σπάνιο, πολύτιμο ψηφιδωτό μοναδικών εμπειριών», που την καθιστά ελκυστική στους επισκέπτες και στις επισκέπτριες. «Με τη φοιτητική της ζωή, την εξαιρετική γαστρονομία της, τη ζωντάνια και τον παλμό της… σαν τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο 20ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η κ. Καραμανλή αναφέρθηκε ακόμη στον κομβικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας και στη συμβολή του τουρισμού ως βασικού μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναφερόμενη στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, υπενθύμισε ότι το 2025 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, τόσο σε επίπεδο αφίξεων, όσο κυρίως σε επίπεδο εσόδων, τα οποία έφτασαν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ όσον αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επισήμανε πως «ήταν ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα που είχαμε θέσει… και το κερδίζουμε». Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, υπογράμμισε πως «Η Ελλάδα διαχειρίζεται την ανάπτυξή της με σχέδιο, ισορροπία και υπευθυνότητα. Σε προορισμούς με υψηλή επισκεψιμότητα και σε περιόδους αιχμής, εφαρμόζουμε ήδη στοχευμένες πολιτικές και προληπτικό σχεδιασμό».

Η υφυπουργός τόνισε ακόμη πως η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στηρίζεται πλέον σε αξιόπιστα δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και νέων μορφών διαχείρισης. «Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται έργα όπως το Εθνικό και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, τα οποία συνδέονται ψηφιακά και παρέχουν κρίσιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών, καθώς και ο επανασχεδιασμός της πλατφόρμας VisitGreece.gr, που ενσωματώνει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο» σημείωσε.

Κλείνοντας, η υφυπουργός Τουρισμού ανέδειξε την στρατηγική κατεύθυνση του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας πως «Εργαζόμαστε με σχέδιο και ευθύνη για έναν πιο ποιοτικό και ανθεκτικό τουρισμό, που αναπτύσσεται με σεβασμό στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες». Όπως τόνισε, στόχος είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που διαχέει δίκαια τα οφέλη σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για κάθε περιφέρεια και κάθε πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ