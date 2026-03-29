Ελβετία: Οι συνομιλίες για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν και μετά τον Μάρτιο

Ελβετία: Οι συνομιλίες για εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν και μετά τον Μάρτιο
Η Ελβετία υπέστη τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στην Ευρώπη, ύψους 39%.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν πέρα από τον Μάρτιο, μετά από μια προκαταρκτική συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε πέρυσι, δήλωσε ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν.

Η Ελβετία υπέστη τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στην Ευρώπη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον Αύγουστο δασμό 39% σε προϊόντα που εισάγονται από τη χώρα.

Τον Νοέμβριο, η Βέρνη σύναψε μια αρχική συμφωνία για τη μείωση των δασμών στο 15%. Στη συνέχεια, η Ελβετία ξεκίνησε συνομιλίες για την επισημοποίηση της συμφωνίας αυτής, την οποία η Ουάσιγκτον πίεζε να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ, οδηγώντας τον να διατάξει έναν νέο παγκόσμιο δασμό 10%.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέες έρευνες εναντίον μεγάλων εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, δημιουργώντας περαιτέρω αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν οι συνομιλίες.

Ο Παρμελέν, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομίας της Ελβετίας, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο RSI αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο στόχος του Μαρτίου δεν ισχύει πλέον «de facto» και ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν.

Ο επόμενος γύρος εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Την φόρα του 2026 επισκιάζει η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Motor Oil: Πώς βγάζει περισσότερα σε μια αγορά που δίνει λιγότερα

Πετρέλαιο: Ένα νέο σοκ στις τιμές προ των πυλών

