Eli Lilly: Συμφωνία $2,75 δισ. για παγκόσμια διάθεση φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί μέσω ΑΙ

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly κατέληξε σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παγκόσμια διάθεση φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη από την Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εταιρειών η συμφωνία θα δώσει στην Insilico 115 εκατομμύρια δολάρια προκαταβολικά, ενώ το υπόλοιπο θα εξαρτηθεί από ρυθμιστικά και εμπορικά ορόσημα, καθώς και από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μελλοντικές πωλήσεις.

Η Insilico έχει αναπτύξει τουλάχιστον 28 φάρμακα χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής AI, με σχεδόν τα μισά να βρίσκονται ήδη σε κλινικό στάδιο, δήλωσε ο Alex Zhavoronkov, ιδρυτής και CEO της Insilico, στο CNBC. Η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο, με τις μετοχές της να έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους.

«Με πολλούς τρόπους, η Lilly είναι καλύτερη από εμάς σε ορισμένους τομείς της AI», είπε ο Zhavoronkov, σημειώνοντας ότι η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία έχει «ένα άτομο» που συνδυάζει τη βιολογία, τη χημεία και την αυτοματοποίηση. Πρόσθεσε ότι ως μέρος της συμφωνίας, η Insilico θα συμμετάσχει στην κοινότητα Gateway Labs της Lilly για την ανάπτυξη βιοτεχνολογίας.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται από τότε που υπέγραψαν συμφωνία αδειοδότησης λογισμικού βασισμένου σε AI το 2023.

«Αυτή η συνεργασία μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέους μηχανισμούς και να επιταχύνουμε την αναγνώριση υποσχόμενων θεραπευτικών υποψηφίων σε πολλούς τομείς ασθενειών», δήλωσε ο Andrew Adams, αντιπρόεδρος της ομάδας Molecule Discovery στη Lilly. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανακάλυψη φαρμάκων με υποστήριξη AI της Insilico «ισχυρό συμπλήρωμα» στην κλινική ανάπτυξη της Lilly.

Ο CEO της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ρικς, συμμετείχε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε υψηλού επιπέδου φόρουμ στο Πεκίνο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα την επόμενη δεκαετία. Η εταιρεία ανέφερε ότι λίγο λιγότερο από το 3% των εσόδων της προήλθε από την Κίνα πέρυσι.

Η Insilico αναπτύσσει την τεχνητή της νοημοσύνη εκτός Κίνας, στον Καναδά και στη Μέση Ανατολή, αλλά διεξάγει πρώιμη προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων στην Κίνα βασισμένη σε αυτήν την έρευνα AI, δήλωσε ο Zhavoronkov. Επιπλέον, σημείωσε ότι η AI μπορεί να συνθέτει μόρια πιο γρήγορα από ό,τι αυτά που ανακαλύπτονται με πιο παραδοσιακές μεθόδους, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο της έρευνας.