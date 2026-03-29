Λίβανος: Περισσότεροι από 1.200 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου

Newsroom
Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπ. Υγείας, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και 124 παιδιά.

Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.238 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 124 παιδιά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή σκοτώθηκαν 49 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο. Μεταξύ αυτών, δέκα διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών και των εντολών εκκένωσης περιοχών του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Την φόρα του 2026 επισκιάζει η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Motor Oil: Πώς βγάζει περισσότερα σε μια αγορά που δίνει λιγότερα

Πετρέλαιο: Ένα νέο σοκ στις τιμές προ των πυλών

