Ισραήλ: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να "επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας" στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

"Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων", δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

"Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά", τόνισε προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP