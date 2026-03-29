Reuters: Ο τζόγος πριν από ορισμένες ανακοινώσεις του Τραμπ δημιουργεί ερωτηματικά

Από την σύλληψη του Μαδούρο, μέχρι την παύση επιθέσεων στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές και την αναστολή των δασμών, κάποιοι πόνταραν και κέρδισαν πριν καν γίνουν γνωστά τα νέα.

Πριν από ορισμένες από τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προηγηθεί καλά χρονισμένα στοιχήματα, γεγονός που σύμφωνα με το Reuters έχει οδηγήσει ορισμένους ειδικούς να θέτουν ερωτήματα για το αν είχαν διαρρεύσει πληροφορίες εκ των προτέρων. Ακολουθεί μια λίστα:

23 Μαρτίου 2026 – Παύση επίθεσης στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Ένας ή περισσότεροι άγνωστοι έμποροι στοιχημάτισαν 500 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI μέσα σε ένα λεπτό, λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μετά την οποία οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν κατά 15%, σύμφωνα με δεδομένα από τα χρηματιστήρια και υπολογισμούς του Reuters.

Τα δεδομένα του LSEG δείχνουν ότι 5.100 συμβόλαια άλλαξαν χέρια μεταξύ 10:49 και 10:50 GMT, με το πωληθέν όγκο να υπερτερεί. Όταν η ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα του Τραμπ που ανακοίνωνε την κίνηση δημοσιεύθηκε στις 11:05 GMT, πάνω από 13.000 συμβόλαια - ισοδύναμα με 13 εκατομμύρια βαρέλια - διαπραγματεύτηκαν μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, προκαλώντας την πτώση της τιμής του Brent στα 99 δολάρια ανά βαρέλι από 112 και του WTI στα 86 δολάρια ανά βαρέλι από 99.

28 Φεβρουαρίου 2026 – Επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε πλατφόρμες όπως οι Polymarket και Kalshi πριν από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, ενίσχυσαν την προσοχή στις αγορές προβλέψεων, με τους Δημοκρατικούς νομοθέτες να ζητούν απαγόρευση στοιχημάτων που σχετίζονται με στρατιωτικές ενέργειες και θα μπορούσαν να ωφελήσουν όσους έχουν προνομιακή πληροφόρηση.

Σύμφωνα με ανασκόπηση του ιστότοπου της Polymarket από το Reuters εκείνη την εποχή, περίπου 529 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίστηκαν σε μια σειρά συμβολαίων που συνδέονταν με τον χρόνο των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, ενώ άλλα 150 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίστηκαν στην απομάκρυνση του Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη. Οι αγορές προβλέψεων προσφέρουν διαπραγματεύσιμα πονταρίσματα τύπου «ναι ή όχι» που επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε μια ευρεία γκάμα πραγματικών γεγονότων.

Η εταιρεία αναλύσεων Bubblemaps εντόπισε έξι λογαριασμούς που σημείωσαν συνολικό κέρδος 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων από στοιχήματα στην Polymarket, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τις ώρες αμέσως πριν από τις επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός βουλευτής Μάικ Λέβιν από την Καλιφόρνια επισήμανε ένα συγκεκριμένο στοίχημα στην Polymarket που τοποθετήθηκε λίγο πριν τις επιθέσεις στο Ιράν.

Ξεχωριστά, παρά τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που συνήθως θα οδηγούσαν τους επενδυτές στο να πουλήσουν μακροχρόνιους τίτλους του Δημοσίου, οι έμποροι κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση στις 27 Φεβρουαρίου, ωθώντας τις αποδόσεις του βασικού 10ετούς ομολόγου κάτω από το 4%. Οι αναλυτές δήλωσαν ότι μια τόσο έντονη στροφή σε αυτό το ασφαλές καταφύγιο συνήθως προκαλείται από ένα αρνητικό μακροοικονομικό γεγονός – ή από ισχυρή προσδοκία ότι ένα τέτοιο γεγονός ήταν επικείμενο.

Οι μετοχές των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών επίσης υποχώρησαν εκείνη την ημέρα καθώς αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Δείκτη Αμερικανικών Αεροπορικών της Dow Jones να μειώνεται κατά 5,13%.

3 Ιανουαρίου 2026 – Σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Ένας άγνωστος κέρδισε περίπου 410.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Ο λογαριασμός του στην Polymarket είχε θέσεις σε στοιχήματα που συνδέονταν με την απομάκρυνση του Μαδούρο σε όρους που υποδήλωναν υψηλές αποδόσεις πριν από την επιδρομή του Σαββατοκύριακου στη κατοικία του Μαδούρο στην Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Τα στοιχήματα αυτά, αξίας περίπου 34.000 δολαρίων πριν από τη σύλληψη, εκτοξεύτηκαν σε αξία μετά την είδηση της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

9 Απριλίου 2025 – Αναστολή δασμών

Άγνωστοι έμποροι options στοιχημάτισαν εκατομμύρια δολάρια σε ανάκαμψη της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς λίγα λεπτά πριν η ανακοίνωση του Τραμπ για την αναστολή δασμών πυροδοτήσει μεγάλη άνοδο τον Απρίλιο πέρυσι, σύμφωνα με δεδομένα συναλλαγών.

Η ανάρτηση στο Truth Social του Τραμπ που αναστολής δασμών δημοσιεύθηκε στις 13:18 ET στις 9 Απριλίου, προκαλώντας άνοδο 9,5% για τον S&P 500. Τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι ορισμένα συμβόλαια options κατέγραψαν άνοδο στη δραστηριότητα διαπραγμάτευσης πριν από αυτήν την ανακοίνωση. Περίπου 5.105 συμβόλαια SPY call διαπραγματεύτηκαν γύρω στη 13:00 ET με μέση τιμή 4,20 δολάρια.

Όταν οι μετοχές ανέβηκαν, τα εν λόγω calls εκτινάχθηκαν έως περίπου 42 δολάρια, μετατρέποντας 2,14 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 21,44 εκατομμύρια δολάρια.

Παρομοίως, άλλες SPY calls που στοιχημάτιζαν ότι το ETF θα ξεπεράσει τα 509 δολάρια διαπραγματεύτηκαν γύρω στις 13:10 ET· η αξία τους αυξήθηκε σε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος της ημέρας, από 624.000 δολάρια.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν όλα τα calls αγοράστηκαν ή πουλήθηκαν από έναν μόνο έμπορο ή από πολλούς και αν έκλεισαν τη θέση για κέρδος.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της κυβέρνησης απαγορεύουν στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να κερδίζουν από μη δημόσιες πληροφορίες. «Οποιαδήποτε υπόνοια ότι αξιωματούχοι της Διοίκησης συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία είναι αβάσιμη και ανεύθυνη», ανέφερε σε δήλωση μέσω email.