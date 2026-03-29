Πετρέλαιο: Ένα νέο σοκ στις τιμές προ των πυλών

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με αναλυτές, ο κόσμος θα βρεθεί μπροστά σε ένα «ενεργειακό γκρεμό» στα μέσα Απριλίου.

Το ρολόι μετρά αντίστροφα για τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν. Η επικρατούσα εκτίμηση μεταξύ στελεχών και αναλυτών της πετρελαϊκής βιομηχανίας είναι ότι οι οικονομικές και αγοραίες επιπτώσεις του πολέμου θα μπορούσαν να κλιμακωθούν έντονα αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά μέσα στις επόμενες μία έως τρεις εβδομάδες περίπου. Ακόμη και τότε, ενδέχεται να έχει ήδη προκληθεί αρκετή ζημιά ώστε να διατηρηθούν υψηλότερες για μεγαλύτερο διάστημα οι τιμές της ενέργειας και πολλών άλλων αγαθών.

Όπως τονίζει το CNBC, αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν αποτυπωθεί ξεκάθαρα σε ορισμένες βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών γενικότερα και της τιμής αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent. Προσωρινά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων από τη διακοπή της ροής πετρελαίου έχουν κρατήσει τις τιμές σχετικά χαμηλές στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ωστόσο, όταν αυτά τα μέτρα χάσουν την αποτελεσματικότητά τους στις αρχές έως τα μέσα Απριλίου, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις θα έχουν ελάχιστα περιθώρια για να αποτρέψουν μια απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε πολιτικά πλοία και ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή του, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στα στενά και περιορισμένα Στενά του Ορμούζ να έχει σχεδόν σταματήσει. Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται κανονικά από αυτή τη θαλάσσια οδό μήκους περίπου 100 μιλίων, που συνορεύει με το Ιράν. Ένα μέρος του πετρελαίου έχει ανακατευθυνθεί μέσω αγωγών, αλλά η χωρητικότητά τους είναι περιορισμένη. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες απελευθερώνουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα - τη μεγαλύτερη αποδέσμευση που έχει καταγραφεί - ενώ οι ΗΠΑ έχουν προσωρινά άρει ορισμένες κυρώσεις σε ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο για να δώσουν ανάσα στην αγορά.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι πιστεύει πως η στρατιωτική στρατηγική του προέδρου θα τερματίσει σύντομα την ιρανική απειλή, επιτρέποντας στις ανησυχίες για τις τιμές να υποχωρήσουν.

Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για το άνοιγμα των στενών. Στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας τις τελευταίες ημέρες έχουν σκιαγραφήσει τον κίνδυνο αυξανόμενης αναστάτωσης λόγω του πολέμου.

«Υπάρχουν πολύ πραγματικές, απτές συνέπειες από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, στο CERAWeek της S&P Global στο Χιούστον. Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ουάελ Σαουάν, συμφώνησε λίγες ημέρες αργότερα στην ετήσια συνάντηση των ηγετικών στελεχών του κλάδου. Οι διαταραχές που ξεκίνησαν στη Νότια Ασία «μεταφέρθηκαν στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια περισσότερο στην Ευρώπη καθώς μπαίνουμε στον Απρίλιο», δήλωσε την Τετάρτη ο Σαουάν.

Το βασικό θέμα συζήτησης στο συνέδριο ήταν η διαφορά μεταξύ των λεγόμενων «χάρτινων» και των πραγματικών (φυσικών) τιμών, σύμφωνα με τον Μπεν Κέιχιλ, διευθυντή ενεργειακών αγορών και πολιτικής στο Κέντρο Ανάλυσης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν.

«Χάρτινες» τιμές έναντι φυσικών τιμών

Οι «χάρτινες» τιμές αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και είναι συνήθως οι τιμές πετρελαίου που προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης. Έχουν γενικά παραμείνει χαμηλότερες από τις τιμές για φυσική παράδοση πετρελαίου, ιδιαίτερα στην Ασία, που είναι ο βασικός αγοραστής αργού από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent αυξήθηκαν κατά 36% από τις 27 Φεβρουαρίου - την τελευταία ημέρα συναλλαγών πριν ξεκινήσει ο πόλεμος - έως τις 27 Μαρτίου, φτάνοντας πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι. Όμως η τιμή του Ντουμπάι, που παρακολουθεί τη φυσική παράδοση από ορισμένους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, έχει αυξηθεί κατά 76%, δηλαδή υπερδιπλάσια σε σχέση με τις «χάρτινες» τιμές, αγγίζοντας τα 126 δολάρια. Η τιμή αυτή είναι ιδιαίτερα ασταθής τον τελευταίο καιρό.

Ένας λόγος που οι «χάρτινες» τιμές παραμένουν χαμηλότερες είναι ότι συχνά υποχωρούν μετά από δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί σύντομα να τελειώσει ή να αποκλιμακωθεί. Οι traders αποκαλούν αυτή την τακτική «jawboning».

«Υπό αυτή την έννοια λειτουργεί, αποτρέποντας μια μεγαλύτερη αντίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε ο Κέιχιλ για τη ρητορική του Τραμπ. «Όμως η πραγματικότητα της διαταραχής στη φυσική αγορά είναι πολύ δύσκολο να αγνοηθεί».

Η διαταραχή αυτή δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο και στις επιπτώσεις του στις τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ. Ανησυχία προκαλούν και οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι οποίες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί κατά 48%. Το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών εκτοξεύεται, όπως και πιο εξειδικευμένα εμπορεύματα, όπως το ήλιο. Χωρίς αποκλιμάκωση, αυτές οι τιμές μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνονται, ενισχύοντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό και επιβαρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Επιδείνωση των αγορών

Οι αγορές έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα την Τρίτη, λόγω αισιοδοξίας ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει σχέδιο επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε κατά 3,4% από την Τετάρτη έως το κλείσιμο της Παρασκευής. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ακολούθησε παρόμοια πορεία, αυξανόμενη συνολικά κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο 4,4%, αντανακλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το ενδεχόμενο η Fed να μην μειώσει τα επιτόκια όπως αναμενόταν.

Η επικείμενη πιθανότητα πραγματικών ελλείψεων προσφοράς στην αγορά πετρελαίου φαίνεται να περιορίζει την επίδραση της ρητορικής του Τραμπ. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει συχνά αποφύγει τα χειρότερα σενάρια, όπως όταν επιτέθηκε στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τον Ιούνιο: τότε οι τιμές εκτοξεύτηκαν αλλά σύντομα υποχώρησαν όταν έγινε σαφές ότι ο πόλεμος δεν θα επεκτεινόταν.

Ο Τραμπ μεταφέρει τώρα χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή. Θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στην πετρελαϊκή εγκατάσταση εξαγωγών του νησιού Χαργκ στο Ιράν, διακόπτοντας μια κρίσιμη πηγή εσόδων για το καθεστώς και αναγκάζοντάς το να δεχτεί διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών. Θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει στρατιωτική ανακατάληψη των στενών. Το καθεστώς θα μπορούσε να καταρρεύσει ή να προκύψουν διάφορα άλλα σενάρια που θα αποκαθιστούσαν τη ροή ενέργειας.

Οι αγορές futures αντικατοπτρίζουν ότι αυτά τα σχετικά αισιόδοξα σενάρια παραμένουν πιθανά - αλλά ίσως όχι για πολύ ακόμη.

Ο γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής Μάρκο Πάπιτς της BCA Research εκτίμησε τις πηγές προσφοράς και τα εμπόδια τους. Προς το παρόν και έως περίπου τις 19 Απριλίου, εκτιμά ότι ο κόσμος έχει χάσει 4,5 -5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως λόγω του πολέμου, δηλαδή περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς. Όμως, όπως σημειώνει σε έκθεσή του αυτή την εβδομάδα, «ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί μέχρι τα μέσα Απριλίου, αποτελώντας τη μεγαλύτερη απώλεια προσφοράς αργού».

Σύμφωνα με τον Πάπιτς, ο κόσμος θα βρεθεί μπροστά σε ένα «ενεργειακό γκρεμό» στα μέσα Απριλίου, καθώς θα εξαντληθούν τα αποθέματα από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, καθώς και το ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο που εξαιρέθηκε προσωρινά από κυρώσεις. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την άντληση πετρελαίου από το έδαφος και την απευθείας διάθεσή του στους πελάτες.

Ωστόσο, τίθεται υπό αμφισβήτηση και η ικανότητα της πετρελαϊκής βιομηχανίας να επανέλθει γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς. Οι παραγωγοί στη Μέση Ανατολή δεν διαθέτουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα για το πετρέλαιο που αντλούν αλλά δεν μπορούν να εξάγουν, με αποτέλεσμα να έχουν περιορίσει την παραγωγή και να κλείνουν προσωρινά γεωτρήσεις. Η επαναφορά τους θα απαιτήσει χρόνο.

Ο σεΐχης Ναουάφ αλ-Σαμπάχ, διευθύνων σύμβουλος της Kuwait Petroleum Corp., δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες για την πλήρη επαναφορά της παραγωγής μετά το τέλος του πολέμου.

Αυτό το τέλος μπορεί να έρθει σύντομα, αν επικρατήσει η στρατηγική του Τραμπ.

«Οι πρώτες ενδείξεις φωτός στην αρχή του τούνελ γίνονται ολοένα πιο έντονες και σαφείς», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπό καθεστώς ανωνυμίας, αμφισβητώντας τον σκεπτικισμό της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Δεν νομίζω ότι τα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου είναι γεωπολιτικοί εγκέφαλοι», ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση σημειώνει στρατιωτική πρόοδο και διαθέτει ακόμη εργαλεία για να ενισχύσει την προσφορά ενέργειας.

«Βλέπουμε επίσης εξελίξεις με τη Ρωσία να αυξάνει τις εξαγωγές της για να καλύψει το κενό, οπότε υπάρχει ακόμη κάποιο περιθώριο», πρόσθεσε.

Αυτό το περιθώριο υπάρχει, αλλά φαίνεται να μειώνεται γρήγορα. Κάθε ημέρα που το Ιράν μπορεί να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά φέρνει τον κόσμο πιο κοντά σε σοβαρή οικονομική ζημιά.

