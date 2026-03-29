Καιρός: Ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό φέρνει θυελλώδεις ανέμους και έντονα φαινόμενα

Το σύστημα θα χτυπήσει την Τετάρτη και θα διατηρηθεί ενεργό και την Πέμπτη, με σταδιακή εξασθένηση από την Παρασκευή και περαιτέρω βελτίωση το Σάββατο.

Ανοιξιάτικες θα είναι οι θερμοκρασίες σήμερα, ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται στην επιδείνωση του καιρού που αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, καθώς σύμφωνα με τον αναλυτή καιρού Γιώργο Παπακωστόπουλο, διαμορφώνεται ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα.

Για σήμερα, ο καιρός παρουσιάζει σχετική βελτίωση, με περιορισμένη αστάθεια και τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι έως και τους 20 βαθμούς, παρά τη δροσιά των πρωινών ωρών. Ωστόσο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην ανάπτυξη ενός οργανωμένου και δυναμικού συστήματος τις επόμενες ημέρες.

Όπως επισημαίνεται, δύο βαρομετρικά χαμηλά φαίνεται να συνενώνονται στην περιοχή του Ιονίου, σχηματίζοντας ένα εκτεταμένο και βαθύ σύστημα. Αν και η ακριβής τροχιά και έντασή του δεν έχουν ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι θα συνοδευτεί από έντονα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, με ριπές που πιθανόν να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, ακόμη και απαγορευτικά απόπλου, καθώς και τοπικές φθορές σε παράκτιες και χερσαίες περιοχές.

Παράλληλα, αναμένονται εκτεταμένες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες, χωρίς να προσομοιάζουν σε ακραία επεισόδια του παρελθόντος, ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής χώρας και κοντά σε ορεινούς όγκους, όπου τα ύψη βροχής μπορεί να είναι αυξημένα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδραση του συστήματος στη θάλασσα, καθώς ο συνδυασμός χαμηλής πίεσης και ισχυρών ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας (μετεωρολογική παλίρροια), με πιθανές επιπτώσεις σε ευάλωτες παράκτιες ζώνες, κυρίως στο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τη νότια Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο.

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από το σύστημα, με ενισχυμένους ανέμους και διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων, ενώ στα ορεινά προβλέπονται και χιονοπτώσεις από τα 1.500 μέτρα και άνω.

Όπως τονίζει ο αναλυτής καιρού, πιο σαφής εικόνα για την ένταση και την κατανομή των φαινομένων θα προκύψει στις αρχές της εβδομάδας, ενώ δεν αποκλείεται η έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, συνοδευόμενου από σχετικές οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ertnews.gr